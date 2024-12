Schnellere Immobiliensuche dank Makler

Die Experten von Werneburg Immobilien schlagen passende Kaufobjekte vor

Immobilien in Berlin sind begehrt. Oft werden sie daher zügig vermittelt. Kaufinteressenten müssen also schnell reagieren, wenn sie ein interessantes Objekt sehen. Allerdings kann es selbst dann sein, dass andere schneller waren. Mithilfe eines Maklers lässt sich die Immobiliensuche einfacher gestalten. „Wir suchen exklusiv nach dem passenden Objekt“, sagt Geschäftsführer Alexander Werneburg von Werneburg Immobilien.

Er und seine Kollegen hören sich die Vorstellungen der Kaufinteressenten genau an. In welchem Berliner Bezirk oder Stadtteil wird die Immobilie gesucht? Wie groß muss sie sein? Welches Budget steht den Kaufinteressenten zur Verfügung? Das sind nur einige Fragen, auf die die Immobilienmakler aus Berlin vor der Immobiliensuche Antworten finden müssen. Darüber hinaus spielt es eine Rolle, ob Privatpersonen oder Investoren eine Immobilie suchen. „Privatpersonen wünschen sich meist eine Immobilie zur Eigennutzung, in die sie sofort einziehen können“, weiß Alexander Werneburg. Bei Investoren hingegen besteht dieser Anspruch meist nicht. „Sie suchen eher nach Objekten, die vermietet sind und bei denen sich das Grundstück weiter bebauen lässt“, so der Geschäftsführer.

Für beide Zielgruppen haben Alexander Werneburg und sein Team die passenden Angebote. Da die Makler die Ansprüche genau ermittelt haben, können sie den Kaufinteressenten zügig passende Immobilien vorschlagen. Dies tun sie mithilfe eines aussagekräftigen Exposés oder eines virtuellen Rundgangs. Besteht weiterhin Interesse an der Immobilie, vereinbaren die Makler mit den Kaufinteressenten und den Eigentümern einen Besichtigungstermin vor Ort. Gefällt den Kaufinteressenten die Wohnung, das Haus oder das Grundstück und einigen sie sich mit den Eigentümern auf einen Preis, leiten die Makler alles Weitere in die Wege: Sie setzen einen Kaufvertrag auf, begleiten die Käufer zum Notartermin und übernehmen die Immobilienübergabe.

Erste Immobilienangebote in Berlin und Brandenburg finden Kaufinteressenten auf der Homepage von Werneburg Immobilien. Darüber hinaus gibt es auch solche, die nicht öffentlich vermarktet werden. „Kaufinteressenten können uns daher gerne anrufen, wenn sie ihr Wunschobjekt nicht auf unserer Homepage finden“, sagt Alexander Werneburg. „Häufig können wir ihnen trotzdem ein passendes Objekt vorschlagen“. Der Geschäftsführer und sein Team sind für Kaufinteressenten von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr telefonisch unter 030/ 666 55 666 erreichbar.

Die Makler sind aber auch für Eigentümer da. Diese können sich zum Beispiel über den Wohnungsverkauf in Berlin oder zum Grundstücksverkauf in Berlin beraten lassen. Weitere Informationen erhalten Interessenten auch auf https://www.werneburg-immobilien.de/.

Das Unternehmen Werneburg Immobilien, gegründet 1996 von Alexander Werneburg, hat sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Kapitalanlagen in Berlin und in der Umgebung spezialisiert. Gerne beraten Alexander Werneburg und sein Team Immobilienverkäufer und Immobiliensuchende und wickeln den gesamten Prozess für sie ab. Dabei halten sie stets die Entwicklungen des Berliner Immobilienmarktes im Blick.

