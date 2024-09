Professionelle Immobilienbewertung in Berlin

Das Team von Werneburg Immobilien legt den Verkaufs- und Mietpreis sorgfältig und präzise fest

Möchten Eigentümer ihre Immobilie verkaufen oder vermieten, empfiehlt sich vorab eine professionelle Immobilienbewertung. Bei dieser wird ein realistischer Verkaufs- oder Mietpreis festgelegt. „Dadurch kann die Vermarktung der Immobilie beschleunigt werden“, betont Geschäftsführer Alexander Werneburg von Werneburg Immobilien in Berlin.

Für die Festlegung eines angemessenen Verkaufspreises wenden seine Kollegen und er das Vergleichswert-, das Sachwert- oder das Ertragswertverfahren oder eine Kombination dieser Verfahren an. Welches Verfahren eingesetzt wird, hängt von den individuellen Eigenschaften der Immobilie ab. Das Sachwertverfahren wird für die Bewertung von selbstgenutzten Objekten wie Eigentumswohnungen und Ein- und Zweifamilienhäusern genutzt. Das Vergleichswertverfahren bietet sich an, wenn anhand vergleichbarer, selbstgenutzter Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser und Reihenhäuser präzise der Wert ermittelt werden kann. Das Ertragswertverfahren kommt dann zum Einsatz, wenn die Immobilie vermietet ist oder vermietet werden soll.

„Wurde ein angemessener Verkaufs- oder Mietpreis festgelegt, finden sich in der Regel schneller seriöse Käufer oder Mieter“, weiß Alexander Werneburg. Dies liege daran, dass auch diese gut über die aktuellen Preise informiert sind und sich an diesen orientieren. „Wird zum Beispiel ein Haus zu einem überhöhten Preis angeboten, suchen sich Interessenten schnell ein Vergleichsobjekt“, so Alexander Werneburg. Die Folge: Das Haus verweilt lange am Markt und verliert im schlechtesten Fall sogar an Wert. Damit das nicht passiert, führen die Makler eine fundierte Immobilienbewertung in Berlin durch.

Ist der Wert erst einmal ermittelt, übernehmen sie gerne auch den Verkauf oder die Vermietung des Objektes. Sie finden den passenden Käufer oder Mieter, kümmern sich um die Vertragsgestaltung und übernehmen die Immobilienübergabe. „Für Eigentümer sollen der Verkauf oder die Vermietung so unkompliziert und sorgenfrei wie möglich ablaufen“, sagt Alexander Werneburg.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Wohnung vermieten Berlin, Grundstück verkaufen Berlin und mehr gibt es auf https://www.werneburg-immobilien.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Werneburg Immobilien

Herr Alexander Werneburg

Marientaler Straße 24a

12437 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 / 666 55 666

fax ..: 030 / 666 55 66 55

web ..: https://www.werneburg-immobilien.de

email : info@werneburg-immobilien.de

Das Unternehmen Werneburg Immobilien, gegründet 1996 von Alexander Werneburg, hat sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Kapitalanlagen in Berlin und in der Umgebung spezialisiert. Gerne beraten Alexander Werneburg und sein Team Immobilienverkäufer und Immobiliensuchende und wickeln den gesamten Prozess für sie ab. Dabei halten sie stets die Entwicklungen des Berliner Immobilienmarktes im Blick.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

