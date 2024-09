Statement Lighting: Lampenwelt.de präsentiert leuchtende Blickfang-Designs

Diese Lichtideen ziehen alle Blicke auf sich! Lampenwelt.de stellt Leuchten mit Blickfanggarantie vor.

Fulda, 17. September 2024 – Eine ganz besondere Leuchte, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht und den Raum in schönstes Licht taucht – diesem Anspruch kann man auf unterschiedliche Art und Weise gerecht werden. Denn Statement Lighting lässt sich in unterschiedlichen Styles wie Natural-Chic, Organic-Flair oder Minimalismus ebenso umsetzen wie auf Materialen von Glas bis schimmerndes Metall bezogen. Wer seine Individualität mit Nachdruck unterstreichen möchte, kann auf außergewöhnliche Designs setzen, z.B. eine extravagante Tierleuchte. Und auch für den Outdoorbereich gibt es Statement-Leuchten, die ihren Namen verdient haben – Lampenwelt.de stellt vor:

Filigrane Statements

Filigran heißt nicht unbedingt, dass sich die Leuchten im Interieur zurücknehmen und rein auf ihre Funktion konzentrieren müssen. Diesen Fakt unterstreichen Leuchten, die mit geometrischen Formen und feinen Linienführungen die Vorzüge moderner LED-Technik unter Beweis stellen.

Organische Statements

Formen, wie die Natur sie uns vormacht, nutzen Designer für Statement-Leuchten im organischen Stil. Rundungen und weiche Ränder umspielen die Gestalt der Leuchte, die mit ihrem warmen gemütlichen Lichtflair einmal mehr zum erdenden Ruhepol im Raum wird.

Natural Statements

Bei diesen Statement-Leuchten liegt der Fokus auf natürlichen Materialien bzw. natürlicher Anmutung – in faszinierenden Designs, die das Auge nicht alle Tage präsentiert bekommt. Von stilvoll gefalteten Papierschirmen bis zu ausladend bauchigen Korbleuchten aus Rattan und Jute ist die Auswahl groß. Was die Natural Statements auf jeden Fall mit ins Interieur bringen, ist Wohlfühlflair und Gemütlichkeit.

Metallic Statements

Schimmernde und schillernde Reflexionen sind bei diesen Blickfang-Leuchten an der Tagesordnung. Von Messing bis Chrom machen sie sich die Eigenschaften spiegelnder Oberflächen zu eigen und lassen in Verbindung mit warmweißem Lichtflair ganze Wohlfühlbereiche entstehen, die die Aufmerksamkeit des Betrachters sanft auf sich ziehen.

Minimalistische Statements

Weniger ist mehr und kann dennoch so raumfüllend sein. Denn richtig eingesetzt wirken reduzierte Formen und Farbgebungen alles andere als schlicht. Im Gegenteil: Diese minimalistischen Leuchtendesigns geben den puristisch eingerichteten vier Wänden einen Anker, der staunen und genießen lässt.

Statements aus Glas

Zu was das Material Glas gestalterisch formbar ist, ist einfach unvergleichlich facettenreich. Das Handwerk der Glasbläserkunst schwingt bei diesen außergewöhnlichen Designs direkt mit und verleiht den Leuchten eine außergewöhnliche Wertigkeit. Die kreativen Formen, Farben und Prägungen lassen sie vom Rest abheben und schenken uns Blickfänge mit Nachdruck.

Blickfang-Statements – ein Quäntchen crazy

Bei diesen Leuchten kann man einfach nicht wegschauen und ganz gewiss sorgen sie auch für das ein oder andere Schmunzeln. Von der Tierleuchte bis zur bunten Blickfang-Leuchte kommen Freunde auffälligen und individuellen Designs auf ihre Kosten. Die edle Gestaltung sorgt dafür, dass Sattsehen keine Option ist.

Statements für den Außenbereich

Nicht nur im Interieur können wir uns mit außergewöhnlichen Leuchten austoben. Auch unser Outdoorbereich wird einmal mehr zum einladenden Wohlfühlbereich, wenn wir ihn mit Blickfang-Leuchten ausstatten. Von der skulpturartigen Leuchte mit Farbwechseloption bis zur Baumwollpendelleuchte mit griechischem Flair ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Weitere Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: 06612969621168

web ..: https://www.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt.de

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

fon ..: 06612969621168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Professionelle Immobilienbewertung in Berlin Patientensicherheit durch patientenindividuelle Arzneimittelverblisterung stärken