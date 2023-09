Cozy Lighting: Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen für Wohlfühlräume

Lampenwelt.de präsentiert gemütliches Wohlfühllicht für die dunkle Jahreszeit.

Schlitz, 28. September 2023 – Wenn der Herbst sich die langen, hellen Tage zurückerobert, steuern wir in unseren Räumen gegen: Mit extra gemütlichem, warmem Wohlfühllicht, das uns geborgen und fröhlich fühlen lässt. Von warmen Holzfacetten über Bambus und Rattan bis zu transluzenten Textilschirmen ist die Auswahl groß, wenn es ums heimische Licht-Cocooning geht. Ebenso ein Must-have für die dunkle Jahreszeit: Leuchten mit Glasschirmen und Lichtideen mit Wirkungsspielraum fürs offene Leuchtmittel – am gemütlichsten mit Filament. Lampenwelt.de stellt vor:

Warmes Wohlfühlflair mit Textilschirmen

Ganz gleich, ob Decken-, Steh- oder Tischlampe: Der Textilschirm wirkt in allen Facetten überaus heimelig und beruhigend. Wenn warmweißes Licht jede gewobene Faser der unterschiedlichen Textilien betont, ist der leuchtende Ruhepol im Raum perfekt. Vom Stil her passen die Schirme nicht nur zu Skandi, Landhaus und Boho – sie reihen sich in jeden Look harmonisch ein.

Fröhliche Gemütlichkeit mit Glas

Eine Portion Eleganz, beschwingte Leichtigkeit und Facettenreichtum bringen Glasleuchten in unsere herbstlich-gemütlichen Wohlfühlräume. Wer es bunt mag, kommt mit Glasleuchten in den schönsten Bonbonfarben voll auf seine Kosten. Auch edel und gediegen kann Glas Gemütlichkeit in unsere Wohnräume bringen – gerne in Kombination mit Gold- und Messingnuancen. Und Nostalgie inklusive Retro-Touch kehrt mit Rauchglas in unser Zuhause ein.

Licht-Cocooning mit Bambus, Rattan & Co.

Wenn die Natur es uns draußen zu ungemütlich macht, holen wir sie mit Rattan, Bambus & Co. in unsere Wohnräume. Als Korbschirme oder als Wiener Geflecht kommen die schnell nachwachsenden, nachhaltigen Materialien von warmweißem Licht durchflutet wunderschön zur Geltung, sorgen für Cozyness pur und zaubern harmonische Muster an alle Wände.

Facettenreiche Gemütlichkeit mit Holz

Holz in all seinen Ausgestaltungen von filigran bis rustikal, von grob bis fein gemasert, von hellem Eichen- bis dunklem Mangoholz ist prädestiniert für warmes Wohnflair. Nicht nur mit warmweißem Licht geht das Naturmaterial gerne eine gemütlich anmutende Symbiose ein. Auch mit Textilschirmen harmoniert Holz vorzüglich.

Heimelig-nostalgisch mit Filament-Leuchtmitteln

Wenn Gestelle und Sockel den Leuchtmitteln die Gelegenheit geben, zu wirken, kommt nostalgisch-gemütliches Flair auf. Vor allen Dingen, wenn wir zu Filamentleuchtmitteln greifen, die im Look der altbekannten Glühlampe scheinen und deren Glühfaden bzw. Wolframdraht mit modernster LED-Technik nachbilden. In Sachen Gemütlichkeit in nichts einbüßend können so energieeffizient die dunklen Herbsttage in gemütliches Wohlfühllicht getaucht werden.

Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

