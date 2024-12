Jede Menge Premieren zum Valentinstag 2025 im Kandima Maldives

Im Februar 2025 kann die Liebe im Kandima mit dem „An Island of endless Firsts“ in allen Facetten gefeiert werden: Coole Abenteuer, pure Romantik, Highspeed, Adrenalin, Kulinarik …

Am Fast Track, Kandimas neuester Entertainment-Attraktion, trifft Romantik auf Nervenkitzel. Auf der Ozean-Kartbahn erleben Paare ein unvergessliches Kopf-an-Kopf-Rennen voller Action und Spaß. Das exklusive Valentins-Combo-Paket bietet Hochgeschwindigkeitsvergnügen inklusive einem individuellen Fotoshooting, das die gemeinsame Freude festhält. Für besonders ehrgeizige Duos findet am Valentinstag das Couple Karting Mini Grand Prix statt.

Ein Rückzugsort für Paare bietet das Lover’s Island Castaway Retreat, eine private Insel mit einsamen Strand für ungestörte Zweisamkeit. Abenteuerlustige entdecken die Meereswelt bei einer Sunset Cruise, wahlweise als geselliges Gruppenerlebnis oder intimer Yacht-Privattour. Die Sonne versinkt am Horizont und Schildkröten, Delfine und andere faszinierende Meeresbewohner sorgen für magische Begegnungen.

Bei der Romantic Fly-Away Parasailing-Erfahrung hebt die Liebe zu neuen Höhen ab. Der Flug bietet atemberaubende Ausblicke auf die türkisblauen Lagunen im Licht der goldenen Abendsonne. Nach Einbruch der Dunkelheit lädt ein Movie Under the Stars zu kuscheligen Kinostunden mit Popcorn und Drinks am Strand unter dem Sternenhimmel ein und in der Forbidden Bar Beach lockt die Afterparty mit heißen DJ-Sounds. Ein weiteres Highlight: der Valentins-Workshop mit 3D-Handabdruck für ein einzigartiges Erinnerungsstück für die Liebenden.

Ein idyllisches Gourmet Picknick am Aroma Lake bietet die perfekte Valentinstagskulisse. Ganztägig locken thematische Cupid’s Cocktails an der Breeze Bar & Beach Club. Im Aroma Café und im Deli wartet eine herzförmige Red Velvet Torte, begleitet von Spezialitätenkaffee, als limitierte Köstlichkeit. Der Abend bietet kulinarische Highlights mit einem romantischen Barbecue am Zest Beach. Unter dem Sternenhimmel mit Meerblick genießen Paare ein exklusives Seafood Menü mit frischen Austern, Prosecco oder innovativen Cocktailkreationen.

Im EsKape Spa sorgt das Romantic Retreat für 120 Minuten Entspannung pur. Nach einem sanften Fußritual folgen eine Ganzkörpermassage und eine indische Kopfmassage, die tiefsitzende Verspannungen löst. Ein Kokosnuss-Körperpeeling und ein tropisches Blütenbad krönen dieses luxuriöse Verwöhnprogramm. Auf Wunsch gestaltet Kandima das Zimmer mit einer romantischen Dekoration, inklusive persönlicher „Love-Message“ – für ein unvergessliches Überraschungserlebnis.

Im Kandima Maldives endet die Romantik nicht im Februar. Mit dem LuvPerk-Angebot lassen sich Geburtstage, Jahrestage oder romantische Kurztrips über drei oder sieben Nächte zelebrieren. Ein schwimmendes Frühstück auf der privaten Terrasse oder ein Candlelight-Dinner am Strand sorgen für besondere Momente. Kandima verbindet Abenteuer, Freude und unvergessliche Erinnerungen – zu jeder Zeit des Jahres.

Ein Aufenthalt im Februar 2025 beginnt bei 295 EUR pro Nacht für 2 Personen in einem der familienfreundlichen Studios. Die beliebten Villen direkt am Strand des Kandima können ab 499 EUR pro Nacht gebucht werden. Bei Direktbuchung profitieren Gäste von zusätzlichen Ersparnissen sowie Rabatten auf Wassersport, Ausflüge und Spa-Behandlungen.

Mehr Infos zum Valentinstag im Kandima unter: kandima.com/valentines-day

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kandima Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://kandima.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.



Pressekontakt:

ziererCommunications GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

email : pr@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Valentinstag 2025: Auf den Spuren der Liebe im The Nautilus Maldives COSCOM und die intelligente Datenplattform für die smarte CNC-Fertigung