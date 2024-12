Valentinstag 2025: Auf den Spuren der Liebe im The Nautilus Maldives

The Nautilus Maldives, das ultraluxuriöse Private Island-Resort der Malediven, setzt zum Valentinstag 2025 neue Standards in Sachen Privatsphäre, maßgeschneidertem Service und unendliche Möglichkeiten

Im Vordergrund steht die Selbstliebe. Denn nur wer sich selbst annimmt, kann seinem Partner Liebe zurückgeben. Daher führt The Nautilus seine Gäste auf eine transformative Reise zu Selbstliebe und persönlichem Wohlbefinden. Inmitten unberührter Schönheit und tiefster Ruhe kann die Liebe als Verbindung neu definiert werden, damit sie im Inneren beginnt und Beziehungen Tiefe und Bedeutung verleiht.

Eine Reise zur inneren Liebe

„Die wichtigste Beziehung ist die zu uns selbst.“, betont die ganzheitliche Psychotherapeutin Lucía Garcia-Giurgiu aus New York. Inspiriert von dieser Philosophie lädt The Nautilus dazu ein, persönlichen Leidenschaften nachzugehen und Aktivitäten zu genießen, die inspirieren – ob gemeinsam mit dem Partner oder alleine.

Die Entdeckung der Liebe im Innersten beginnt im Spa von The Nautilus. Das Solasta Spa bietet exklusive Programme, die Momente der Selbstentdeckung, Erneuerung und Verbundenheit fördern – mit sich selbst und mit anderen. Für individuelle Wohlfühlmomente ermöglicht die Aromatherapy Journey ein sensorisches Erlebnis, das körperliches und mentales Wohlbefinden stärkt. Die synchrone Vier-Hand-Massage von zwei Therapeuten sorgt für eine besonders tiefgehende Entspannung. Paare können an einem Self-Care-Masterclass teilnehmen, in dem die Therapeuten des Solasta Spa sanfte Massagetechniken vermitteln. Ein individuell zusammengestelltes Selfcare-Set mit ätherischen Ölen, Massageöl und einem beruhigenden Peeling ermöglicht es, diese Rituale auch im Alltag fortzuführen und so die Liebe zueinander zu zeigen.

Zu den speziell gestalteten Valentinstags-Erlebnissen zählt auch eine Yoga-Session, bei der Paare durch achtsame Partner-Übungen körperliche Nähe und Vertrauen aufbauen. Alternativ steht eine geführte Meditation mit Dankbarkeitsfokus und Atemübungen auf dem Programm, begleitet von den beruhigenden Klängen tibetischer Klangschalen. Kreative Workshops fördern den Austausch durch künstlerische Ausdrucksformen, während eine geführte Barfuß-Meditation in der Natur die Ruhe der Insellandschaft erlebbar macht.

Die Angebote des Solasta Spas schaffen einen Raum, in dem gegenseitiger Respekt und Wertschätzung gedeihen. Durch die Würdigung individueller Stärken wird die Verbindung zwischen den Partnern vertieft und eine Liebe gefeiert, die aus dem Inneren wächst.

Kulinarische Reisen im Zeichen der Liebe

Bei Einbruch der Dämmerung lädt The Nautilus zu kulinarischen Erlebnissen wie die Sandbank Journey mit einem edlen Cocktailempfang bei Sonnenuntergang, untermalt von Live-Gesang und gefolgt von einem Fünf-Gänge-Menü, alles unter dem Sternenhimmel auf einer romantischen Sandbank im Indischen Ozean. Morgens lädt ein Glas Champagner zum Anstoßen auf die erfrischte Liebe ein und ein schwimmendes Frühstück erfreut den Gaumen.

Wem statt ungezwungenen Erlebnissen auf der Sandbank der Sinn eher nach einem glamourösen Dinner steht, wir beim 5-Gänge-Gourmet-Dinner am Thyme Beach fündig, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Alternativ bietet das Zeytoun-Restaurant ein Champagner-Dinner mit mediterraner Küche in einer zauberhaften Kulisse direkt am Ozean.

Jedes kulinarische Erlebnis im The Nautilus feiert die gegenseitigen Verbindungen, indem es gastronomische Raffinesse mit Momenten wiederentdeckter Liebe kombiniert. Die Erinnerungen daran bleiben lange über die Dämmerung hinaus lebendig.

Ob als Rückzugsort zur Selbstfindung oder als Oase für die Liebe – The Nautilus bietet Erlebnisse, die über das Alltägliche hinausgehen. Jede Erfahrung wird sorgfältig darauf abgestimmt, Individualität und Verbundenheit gleichermaßen zu würdigen und das Jahr 2025 mit neuer Tiefe und Bedeutung zu beginnen. Hier entstehen Momente, die einzigartig wie jede Liebesgeschichte sind und noch lange in Erinnerung bleiben.

The Nautilus bietet mit seinen House Mastern auch am Valentinstag seine unglaubliche Vielfalt an Individualität. Denn im The Nautilus sind alle Programme und Pläne immer als Vorschlag zu betrachten, den jeder Gast gerne annehmen kann, aber bis in Detail für seine Bedürfnisse anpassen kann. The Nautilus zeichnet sich dadurch aus, dass alles jederzeit und überall auf der Insel ermöglicht wird und die House Master ihren Gästen jeder Wunsch erfüllen, egal wie ausgefallen oder kompliziert er sein mag.

Weitere Informationen unter: https://www.thenautilusmaldives.com

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

