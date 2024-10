Condé Nast Traveler Readers‘ Choice Awards 2024: The Nautilus Maldives wieder unter Top 5 im Indischen Ozean

The Nautilus Maldives wieder für seinen unglaublichen Service-Ansatz und seine absolute Privatsphäre prämiert.

The Nautilus Maldives ist das einzige Resort auf den Malediven, das seinen Gästen ein authentisches Privatinsel-Erlebnis ermöglicht, ohne dass dafür die ganze Insel gebucht werden muss und bietet mit seinen nur 26 Häusern perfekte Privatsphäre.

Bei den 2024 Condé Nast Traveler Readers‘ Choice Awards stimmten über 575.000 Condé Nast Traveler-Leser anhand ihrer eigenen Erfahrungen für ihre favorisierten Destinationen. Ein für The Nautilus besonders wichtiger Faktor in der Abstimmung: Wie gerne der Gast die Destination wieder besuchen will. Die Condé Nast Traveler Readers‘ Choice Awards gehören zu den traditionsreichsten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Reisebranche und sind ein Symbol außergewöhnlicher Exzellenz. Nachdem The Nautilus 2020 zu einem der Top 3-Resorts der Welt und als bestes im Indischen Ozean ausgezeichnet wurde, hält The Nautilus Maldives seither seine Platzierung unter den Top 5 Resorts im Indischen Ozean.

Im The Nautilus Maldives steht die Zeit für die Gäste still. Ein rund 200-köpfiges The Nautilus-Team ist 24/7 bereit, seinen Gästen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Klassische Öffnungs- und Schließzeiten gibt es nicht. Jeder noch so exklusive Wunsch der Gäste wird auf direktem Wege erfüllt, egal wann, egal wo. Jeder Service-Aspekt ist dabei bis ins letzte Detail maßgeschneidert und hebt Luxus auf eine andere Stufe. Zu den Spezialitäten des The Nautilus gehören neben dem 24h-Butlerservice auch die Realisierung von maßgeschneiderten Erlebnissen und Erfahrungen. Jeder Moment soll ein Moment der ultimativen Freiheit sein, der sich in der Möglichkeit niederschlägt, alles jederzeit erleben zu können.

„Wir sind sehr geehrt von dieser Anerkennung durch die Leser des Condé Nast Traveler. Diese Auszeichnung reflektiert die absolute Hingabe unseres Teams an den Service. Wir bedanken uns bei unseren Gästen für ihr Vertrauen und Treue zu unserem Haus, in dem wir von unserer Vision, dass Ultra-Luxury keinerlei Begrenzungen kennt. Wir werden uns weiterhin bemühen, die Zukunft der Luxus-Hospitality im Indischen Ozean mit zu definieren.“, kommentiert Pietro Addis, General Manager The Nautilus Maldives, die Auszeichnung.

Mehr Informationen zum Ranking unter: https://www.cntraveler.com/inspiration/readers-choice-awards

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.thenautilusmaldives.com

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

Das The Nautilus Maldives wurde bei den Condé Nast Traveller’s Readers‘ Choice Awards 2020 zum besten Resort im Indischen Ozean und zu einem der drei besten Resorts der Welt gekürt. Außerdem wurde es in der renommierten The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller und in der The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller Middle East aufgeführt und bei den Tatler’s Travel Awards 2021 als Best Private Island Retreat ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde das Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveller’s 2022 Readers‘ Choice Awards als eines der Top-Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet und wurde auch von TripAdvisor bei den Travellers‘ Choice Awards 2023 als eines der besten 10% der Hotels weltweit anerkannt



