Der perfekte Valentinstag im Nova Maldives: Eine köstliche Liebesreise

„Floating“ Frühstück, Schokoladen-Masterclass und romantischer Dinner nur für Zwei auf der „NAVA“ Plattform inmitten des indischen Ozeans!

Zum Valentinstag 2023 bietet neue Resort Stern Nova Maldives ein romantisches Programm-Feuerwerk für eine köstliche Liebesreise:

Für romantische Stunden am Morgen wird das Frühstück „schwimmend“ im privaten Pool der Villa serviert. Um den Tag noch mehr zu versüßen, lockt anschließend der Schokoladen-Meisterkurs. Am Abend wird ein romantisches Abendessen nur zu zweit im neuen Nava Pavillon, einer Plattform inmitten des Indischen Ozeans, serviert. Ein Bootstransfer bringt das Paar zur Holzplattform, die auf Stelzen über dem Wasser der Lagune zu schweben scheint und die über und über mit Rosenblättern geschmückt ist. Alternativ stehen ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein unter dem Sternenhimmel am Resort Strand oder eine private Dinner-Cruise auf dem Indischen Ozean zur Auswahl.

Damit nicht genug bei einem privaten Tauchausflug lädt das kristallklare Wasser die Gäste zu einem unglaublichen Unterwasserabenteuer ein. Der Moment der Liebe wird mit einem Unterwasserporträt festgehalten. Das Korallen-Patenschafts-Programm ist die passende Gelegenheit für diejenigen, die ihre Liebe mit einem Bekenntnis zueinander und zur Natur feiern möchten. Oder bei einer Sunset-Cruise mit Champagner in der Hand das aufregende Spiel der Delfine beobachten. Für einen Adrenalinkick empfiehlt sich Parasailing.

Ein romantisches Zwischenspiel

Die Soulful Reconnection Massage ist eines von unzähligen Angeboten zur Stärkung und Neubelebung einer Beziehung. Vom Whirlpool bis hin zu einem Rosenblütenbad in einem über und über von Kerzen beleuchteten Raum, gepaart mit Champagner: eine Vielzahl unvergesslicher Momente! Egal ob unter dem freien Himmel einkuscheln oder bei einer Zeremonie die Liebe zueinander nochmal gestehen.

Über Nova Maldives

Nova ist ein neuer Resort Stern auf den Malediven, denn es möchte mehr als nur ein Lifestyle-Urlaubsziel sein. Nova ist ein Ort, an dem die Menschen im Augenblick leben und in den Geist der Malediven und der pulsierenden Nova-Community eintauchen. Intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst – Nova verkörpert die Kultur der Unternehmens Philosophie der Pulse Hotels & Resorts. Es ist eine erfrischende Interpretation des All-Inclusive-Konzepts, das über Mahlzeiten und Dienstleistungen hinausgeht und jeden dazu einlädt, die vielfältigen Optionen von Nova zu genießen. Die 76-Villen-Insel liegt im Süd-Ari-Atoll und ist per Wasserflugzeug zu erreichen. Gäste jeden Alters sind in der „soulful“ Nova Community willkommen. Von Beach-Volleyball und Tauchen bis hin zu lokaler Kunst und Kultur, von den stilvollen, entspannten Villen an Land und auf dem Wasser bis hin zur köstlichen kulinarischen Vielfalt – im Nova Resort nehmen sich die Gäste die Zeit, das zu tun, was ihre Seele glücklich macht.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

