EASYFITNESS verlängert Zusammenarbeit mit Digital2Face

Hannover, 29.12.2022 | Zum 01.09.2022 wurde die Kooperation zwischen Fort- und Weiterbildungspartner Digital2Face und Franchise-Fitnesskette EASYFITNESS aus Hannover verlängert. Dabei profitiert …

das Fitnessunternehmen besonders von der Neugründung der Tochtermarke „Fit2ScaleUp“, da diese sich auf die Fitnessbranche spezialisiert hat. Der Dienstleister deckt, neben dem Eröffnungscoaching, den Großteil der digitalen und physischen Angebote der Inhouse Academy ab.

Die deutsche Fitnessmarke EASYFITNESS verlässt sich seit 2021 auf den externen Dienstleister Digital2Face. Digital2Face ist der erste Anbieter, für den EASYFITNESS sich im Bereich Fort- und Weiterbildung entschieden hat. Nun wurde die Kooperation um ein weiteres Jahr verlängert.

Von Existenzgründenden für Existenzgründende

Die Arbeit mit EASYFITNESS ist Geschäftsführer und Coach Toni Walther nicht fremd, denn beiden geht eine gemeinsame Historie voran. Toni Walther ist ehemaliger Mitarbeiter der Franchise-Fitnesskette und mittlerweile ebenfalls Franchisepartner. „Wir stehen selbst voll und ganz hinter dem Konzept!“, so Toni Walther, welcher nicht der Einzige mit einer grünen Geschichte ist. Zwei weitere Gesichter hinter Digital2Face sind Julia Stricker und Cenk Kilic. Auch sie haben durch ihre jahrelangen Tätigkeiten in der Fitnessbranche zu ihrer Profession gefunden. Mittlerweile ist Julia Stricker ebenfalls Existenzgründerin und auch Cenk Kilic strebt 2023 seine Selbstständigkeit mit einem EASYFITNESS Studio an.

Digital2Face hat also eine tiefe Vergangenheit in der Fitnessbranche, die eng mit EASYFITNESS verbunden ist. Genau diese Erfahrung spiegelt sich in der Gründung der Marke Fit2ScaleUp wider, die sich explizit auf die Fitnessbranche und deren Bedürfnisse spezialisiert. Digital2Face hingegen kann aufgrund der Qualifikationen und der Ausbildungen der Mitarbeitenden ein branchenübergreifendes und umfassendes Weiterbildungssystem für Mitarbeitende und Führungskräfte anbieten, welches momentan auch schon von Unternehmen aus den Bereichen Pflege, Industrie und Sportvereinswesen genutzt wird.

Der größte Erfolgsfaktor ist die Investition in Menschen

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Coaching und erhalten viel positive Resonanz. […] Durch die Unterstützung von Fit2ScaleUp können wir den Erfolg für unsere Partnerinnen und Partner ein Stückchen weit sicherstellen,“ erklärt Philipp Adam, welcher als Partnermanager die Franchisees eng betreut. Mit dem Team von Digital2Face und Fit2ScaleUp erhalten Kundinnen und Kunden Mentoren, die aus der Praxis kommen. Der Großteil aller Angebote kann digital als Webinar wahrgenommen werden, sodass sich deutschlandweit alle Franchisees ohne großen Aufwand Knowhow aneignen können. Außerdem wurde das Leadership Mentoring an das EASYFITNESS Konzept angepasst. EASYFITNESS bietet so deutschlandweit ein professionelles E-Learning-Angebot.

Aus der gemeinsamen Zusammenarbeit gehen zwei sehr erfolgreiche Neueröffnung hervor. Der Betreiber des EASYFITNESS in Rüsselsheim geht mit 1000 Mitgliedschaften zum Eröffnungstag raus. Und auch das EASYFITNESS in Usingen wurde eng von Fit2Scale Up Coach Cenk Kilic betreut. Das Ergebnis: 300 Mitgliedschaft in den ersten vier Wochen.

Erfahren Sie hier mehr über das Team und seiner Dienstleistungen auf: www.fit2scaleup.de / www.digital2face.de

Erfahren Sie hie, wie Franchising mit EASYFITNESS aussehen kann: http://www.easyfitness.club/franchise/

