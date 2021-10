EASYFITNESS legt Weiterbildungsakademie in die Hände von Experten

EASYFITNESS geht seit Jahren konsequent den Weg der digitalen Transformation. Nun wird der Weiterbildungsbereich durch die Unterstützung des Dienstleisters Digital2Face auf ein neues Level gebracht.

Hannover, 20.10.2021 EASFITNESS arbeitet weiter fleißig an der digitalen Transformation und schafft es einmal mehr, seine Prozesse nicht nur zu digitalisieren, sondern gleichzeitig auch zu optimieren. Dabei haben sie nun den internen Aus- und Weiterbildungsbereich, bisher durch eigene Mitarbeiter erfolgreich abgedeckt, komplett in die Hände eines externen Dienstleisters gegeben. Dadurch werden intern neue Ressourcen frei, die für andere wichtige Projekte verwendet werden können ohne dabei an der guten Qualität der Weiterbildungsakademie zu verlieren.

„Wir wollten zum einen inhaltlich neue Impulse, denn in der heutigen Zeit gibt es ständig neue Dinge zu erlernen und zum anderen ein System, das sowohl den eigenen Online Campus stetig verbessert als auch verschiedene exklusive Weiterbildungsinhalte online und digital abbilden kann. Da hat Digital2Face perfekt ins Anforderungsprofil gepasst.“ zeigt sich Jens Tappe, CEO von EASYFITNESS sehr zufrieden.

EASYFITNESS als Arbeitgeber profitiert

Mit dieser Kooperation will EASYFITNESS nicht nur für seine Mitarbeiter in den Clubs und in der Zentrale weiterhin neue und sinnvolle Impulse setzen, sondern sich auch für den Arbeitsnehmermarkt weiter positionieren. „Wir können mit gutem Gewissen behaupten, dass wir die Weiterbildung von unseren Mitarbeitern seit Jahren aktiv vorantreiben und dabei nun auf einen sehr kompetenten und erfahrenen Partner setzen können, der uns einen großen Mehrwert bieten kann.“, ergänzt Philipp Adam, Operation Manager Performance/HR. „Schließlich ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung sehr wichtig für die neue Generation und Digital2Face deckt diese Inhalte sehr umfangreich ab!“

Digital2Face hat neue Ansätze

Toni Walther, CEO von Digital2Face, erklärt warum sich die Arbeit seines Unternehmens von anderen Weiterbildungsmaßnahmen abhebt: „Ich habe sehr viele Seminare kennengelernt, in denen viel Methodik und Theoriewissen über Modelle vermittelt wurde. Gleichzeitig gibt es viele Coaches, die in ihrer Arbeit oft oberflächlich sind und maximal gutgemeinte Tipps geben, die aber keine inhaltliche Tiefe haben und dadurch schlecht umsetzbar sind. Einer Person die, aufgrund einer Krise, momentan ein Motivationsloch hat, bekommen wir mit „Du musst einfach mal anfangen“ nicht motiviert. Da steckt mehr dahinter, etwa in Glaubenssätzen, Wertesystemen oder einem Zugehörigkeitsproblem. Wir arbeiten genau auf diesen Ebenen, damit die Menschen zuallererst sich selbst kennenlernen. Das ist die Basis für alles.“

Digital, Face-to-Face oder eben beides

Dabei setzt das Unternehmen auf flexible Weiterbildungsstrukturen. Neben Tagesworkshops im „face-to-face“ und digitalen Webinaren, liegt der Schwerpunkt vor allem in der Mitte zwischen beidem. „Wir wollen zeitgemäß und nachhaltig Wissen vermitteln. Und wir glauben fest daran, dass eine regelmäßige Wiederholung in kleinen Impulsen mehr bringt als ein stundenlanger Präsenzworkshop. Wir bieten daher alles an: face-to-face, digital oder beides, eben Digital2Face.“

Davon wird nun auch EASYFITNESS und seine deutschlandweiten Mitarbeiter profitieren.

_Mehr Informationen zu EASYFITNESS: __www.easyfitness.club_

_Mehr Informationen zum Weiterbildungsbereich von EASYFITNESS: __https://easyfitness.club/weiterbildung/_

_Mehr Informationen zu Digital2Face: __www.digital2face.de_

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

Denn es geht mittlerweile um mehr als nur um fit werden und Sport in einem Fitnessstudio. Es geht um die Gemeinschaft und um das persönliche Wachstum; um die Selbstverwirklichung, um das Erleben der Marke und des Raumes – eben um einen ganz eigenen Lifestyle.

„Lifestyle and Sport“ ist das Leitmotiv der Philosophie von EASYFITNESS. Das Unternehmen steht dafür, Inspiration für einen aktiven Alltag zu bieten, Freunde zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. Das Erfolgsrezept dahinter ist denkbar einfach: Sportliche Aktivitäten sollen zu einem festen Lebensbestandteil werden und für jeden zugänglich sein, unabhängig vom Alter, der bisherigen Fitness oder dem Gesundheitszustand.

EASYFITNESS steht auch für Veränderung.

Denn Veränderung schafft Fortschritt. Das Ziel ist es, die Welt nachhaltig zu verbessern, zum Schutze der Umwelt und zum Wohle der Menschen. EASYFITNESS ist ein Platz für Entwicklung – auch für den Menschen selbst. Selbstverwirklichung ist das, was EASYFITNESS bieten kann und will. Die Chance zu geben, das Beste aus sich herauszuholen – als Mitglied, als Mitarbeiter und als Kollege. Das ist nicht nur das Ziel, EASYFITNESS sieht es als Pflicht. Das Unternehmen steht für Partnerschaftlichkeit und für das wertschätzende Miteinander, denn nur so schafft man positive Veränderung.

Die Marke EASYFITNESS wurde im Jahr 2008 gegründet – im Jahr 2020 zählen über 150 EASYFITNESS Clubs zum Franchisesystem. Durch zahlreiche Auszeichnungen, wie „Bester Kundenservice“ oder „Bestes Preis-Leistungsverhältnis“ vor allem aber durch nachhaltigen Wachstum zeigt sich die Qualität von EASYFITNESS. So wächst die Marke im Jahr mittlerweile um über 20 Clubs und gehört zu den größten Franchisesystemen Deutschlands innerhalb der Fitnessbranche und leistet immer mehr Pionierarbeit bei gesellschaftlich relevanten Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz

