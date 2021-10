DR-WALTER intensiviert Aktivitäten beim digitalen Ausbau

Neuer Chief Technical Officer, Führungswechsel in der Expat-Abteilung und Erweiterung der Prokura

Um den digitalen Ausbau weiter voranzutreiben, hat DR-WALTER die Stelle eines Chief Technical Officers geschaffen und mit Simon Kleeschulte besetzt. Den Bereich der internationalen Krankenversicherung leitet seit September Christian Metz. Zudem haben Dirk Imbach-Ratz und Cordula Walter-Bolhöfer jetzt volle Prokura.

CTO für den Digitalausbau

Um die IT-Landschaft bei DR-WALTER weiter auszubauen und die heutigen Herausforderungen an ein Insurtech mit neuen Strukturen zu meistern, wurde mit Simon Kleeschulte die neue Position eines Chief Technical Officer besetzt. Der 43-Jährige trägt seit dem Frühjahr Verantwortung für die Abteilungen IT-Systeme, Produkt und Innovation sowie Kommunikation und Marketing. Simon Kleeschulte war vorher Head of Software Development bei billiger-mietwagen.de und zuletzt Ressortleiter bei der Mediengruppe RTL. Dort war er für die Entwicklung der B2B-Online-Produkte (u.a. TVNOW, rtl.de, ntv.de) verantwortlich. „Nun freue ich mich sehr, die ambitionierten Ziele und die innovative Strategie von DR-WALTER mit diesen motivierten und schlagfertigen Teams umzusetzen. Deren Tatkraft macht es mir leicht, meine Erfahrungen in den Bereichen Digitalisierung, Skalierung und agile Arbeitsmethoden einzubringen. So haben wir bereits innerhalb kurzer Zeit die Grundlage für eine Systemlandschaft geschaffen, mit der wir den Time-to-Market für neue Produkte erheblich senken und die Prozesse hochgradig automatisieren können.“

Neue Führung der Expat-Abteilung

Christian Metz leitet seit dem 1. September die Expat-Abteilung bei DR-WALTER. Der 52-Jährige hat in den letzten zehn Jahren den Bereich der internationalen Krankenversicherung zusammen mit Rainer Elsmann ausgebaut. Nun wurde Christian Metz die Verantwortung für die Absicherung von Mitarbeitern im Ausland übertragen. „Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und stehe mit meinem Team auch in Zukunft für die beste individuelle Beratung und Betreuung von Expats“. Rainer Elsmann scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

Neue Prokura

DR-WALTER hat zwei neue ProkuristInnen: In Anerkennung seiner Leistungen als Chief Financial Officer wurde nun Dirk Imbach-Ratz neben der Gesellschafterin Cordula Walter-Bolhöfer volle Prokura erteilt.

