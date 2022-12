EASYFITNESS und 96-Akademie helfen Nachwuchstalenten, am Ball zu bleiben

Die Fitnesskette EASYFITNESS ist seit dem 01.08.22 offizieller Ausbildungspartner der 96-Akademie. Dadurch wird Nachwuchstalenten von Hannover 96 eine Ausbildung bei EASYFITNESS ermöglicht.

Hannover, 01.12.2022 | Die Franchise-Fitnesskette EASYFITNESS ist seit dem 01. August 22 offizieller Ausbildungspartner der 96-Akademie. Durch diese Zusammenarbeit wird Nachwuchstalenten von Hannover 96 eine Ausbildung bei EASYFITNESS in Teilzeit ermöglicht. Dabei finden sowohl der praktische, als auch der theoretische Teil der Ausbildung in Hannover statt.

Ein zweites Standbein neben dem Profifußball- Das bietet EASYFITNESS nun mit einem speziell konzipierten Ausbildungskonzept für Nachwuchsspieler von Hannover 96. Erster Auszubildender ist U19-Spieler Szabolcs Szitai. Der 17-Jährige kann den praktischen Teil seiner Ausbildung in einer 20-Stunden-Teilzeitstelle in der EASYFITNESS-Filiale in Hannover-List absolvieren. Der schulische Teil der Ausbildung findet im EASYFITNESS Headquarter in Hannover-Misburg statt. Dies ermöglicht „Sabo“, Ausbildung und Trainingsalltag ideal zu verbinden. Dieses Konzept ist deshalb einzigartig, weil es die Ausbildung an die Bedürfnisse des Profisports in der 96-Akademie anpasst und einen Mehrwert für alle Beteiligten bringt. Das Pilotprojekt mit Hannover 96 ist bereits jetzt so erfolgreich, dass auch in weiteren Großstädten ähnliche Kooperationen entstehen sollen.

Wachstum: ein gemeinsames Leitbild

EASYFITNESS und Hannover 96 haben einiges gemeinsam. Nicht nur optisch handelt es sich hier um ein hübsches Pärchen. Auch die inneren Werte passen. Für beide steht die Gemeinschaft klar im Mittelpunkt ihres Handels. Für EASYFITNESS gilt dies beispielsweise für die Arbeit mit Existenzgründern als auch für die Arbeit mit ihren Mitarbeitenden ihrer deutschlandweit 170 Filialen. Leitsätze und Bewegungen wie #Niemalsallein und #FürAlle repräsentieren Werte wie Partnerschaftlichkeit und Zusammenhalt. Beide verfolgen die Vision, an der Weiterentwicklung und dem Wachstum ihrer Mitarbeitenden und ihrer Mannschaftsspielenden zu arbeiten.

Auch Auswärtsspiele sind geplant

Die Fitnesskette zieht oft den Vergleich zu einer Fußballmannschaft, wenn es um die Beschreibung ihrer Organigramme und Ablaufstrukturen, also der Struktur ihrer „Teams“, geht. Denn auch dort steht Teamplay im Fokus. Für Nachwuchsspieler Szabolcs Szitai bedeutet dies, dass auch in seiner Ausbildung ein Team auf ihn wartet. Der 96-Spieler soll keine Ausnahmeerscheinung bleiben. Die Franchise und Fitness Marke EASYFITNESS plant im Vereinswesen auch weiteren Großstädten für eine Kooperation zu begeistern.#

