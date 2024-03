Neuer Meeresbiologe im Nova Maldives kämpft für die Artenvielfalt

Im Nova Maldives gibt es einen neuen Meeresbiologen und der zeigt direkt vollen Einsatz:

Toby Corren, der neue Meeresbiologe des Nova Maldives, hat viel vor: Der Brite achtet auf die Meeresbewohner der resortnahen Riffe, betreut die Aufforstung der Korallen im „Adopt a Coral“-Programm des Resorts, bietet Kurse zur Nachhaltigkeit und aktivem Meeresschutz und betreut mit seiner Expertise die Ausflüge zu den Mantarochen und Walhaien, die nahe des Nova Maldives leben.

Der Brite, der sich seit 2017 für den Schutz der Weltmeere einsetzt, studierte an der Universität Newcastle Meeresbiologie und unterstützte bereits in Thailand das größte Korallenaufforstungsprojekt der Welt sowie Initiativen in Indonesien und auf den Malediven, bevor Toby Corren jetzt zum Meeresbiologen des Nova Maldives ernannt wurde.

Dem Team des Nova Maldives ist nicht nur der Meeres- und Umweltschutz ein großes Anliegen, sondern dabei auch seine Gäste einzubeziehen. Daher bietet das Resort unter der Ägide seines Meeresbiologen Gemeinschaftsaktionen wie Riffreinigungen, Kurse zur Korallenaufforstung oder individuelle Vorträge zu Umweltschutzthemen an. Des Weiteren begleitet der Meeresbiologe Tauch- und Schnorcheltouren zu den sanften Riesen der Meere, den Walhaien und Mantarochen.

Viele der weltweit besten Orte diese majestätischen Tiere zu beobachten, sind in unmittelbarer Nähe des Nova Maldives. Fast einzigartig ist die Möglichkeit, sowohl Mantarochen als auch Walhaie ganzjährig beobachten zu können. Mit der kompetenten Begleitung des Meeresbiologen, der viele wissenschaftliche Fakten beiträgt, werden die Touren zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Im Rahmen des „Adopt a Coral“-Programms kann eine Koralle adoptiert und gepflanzt werden. Das sorgt für langfristige Urlaubserinnerungen, denn der Korallen-Pate wird über die Entwicklung seines Schützlings auf dem Laufenden gehalten.

Die Manta- & Walhai-Hotspots und die Entfernung vom Nova Maldives: Rangali Cleaning Station (45 min), Dhigura lagoon (20 Min), Dhuvan haa (15 Min), Lilly Rock (45 min), Mahi Rock (15 Min)

