Valentinstag 2024 im Nova Maldives: Unvergessliche Liebe unter Palmen. Romantische Unterwasserabenteuer, Dinner und Liebeszeichen. Spaß mit Parasailing, Katamaran-Trips.

Der Valentinstag 2024 im Nova Maldives geht in die Geschichte der Liebe ein. Unter den sich in der Meeresbrise wiegenden Palmen und umgeben von den sanften Wellen des Indischen Ozeans ist das Nova Maldives am Valentinstag (14. 02.) der ideale Ort, um Liebesgeschichte zu schreiben. Von gemeinsamen Unterwasser-Abenteuern, romantischen Ausflügen auf einsame Sandbänke bis hin zu gefühlvollen Wellness-Reisen und verführerischen Dinner-Abenden mit Feuershows bietet das Nova alles, was den perfekten Liebesurlaub ausmacht. Wer die Romantik auf eine ganz neue Stufe heben will, der kann sein Eheversprechen auf einer Plattform in der Lagune des Nova erneuern. Natürlich kann aber auch am Valentinstag in den Hafen der Ehe eingelaufen werden. Garantiert ein Hochzeitstag, der nicht vergessen wird. Wer ein kleineres Zeichen der Verbundenheit und Liebe setzen will, kann bei einem Riff-Rendezvous zusammen eine Koralle adoptieren oder im Art-Studio auf einer Leinwand die eigene Liebe verewigen. Und da Rosen im Flieger ins Paradies nur schlecht zu transportieren sind, kann sich das Nova auch gerne zum Valentinstag um eine blumige Überraschung kümmern.

Spaß und Spannung gehören zu einer richtigen Liebesgeschichte und stärken die Gefühle nachhaltig. Ein gemeinsamer Parasailing-Ausflug, eine rasante Fahrt auf einem Katamaran oder ein Unterwasser-Fotoshooting heizen sowohl dem Adrenalin als auch der Liebe ein. Beim heißen Salsa-Kurs oder der Valentinstags-Party auf einer romantischen Sandbank wird die Liebe ausgiebig gefeiert und wer bei Liebescocktail-Kurs dabei war, kann seine Künste unter Beweis stellen. Das Nova Maldives mit nur 76 Beach- & Wasservillen bietet mit seiner idealen Lage im Süd Ari Atoll einmalige Unterwassererlebnisse wie Schnorchel-Touren mit dem Meeresbiologen des Resorts zu den Giganten der Meere, den Walhaien, Ausflüge auf den Spuren von Mantas, Schildkröten oder auch Delfinen, fluoreszierendes Nachtschnorcheln oder Hochseefischen beim Sonnenuntergang. Naturliebhaber können an umweltfreundlichen Aktivitäten wie Flora- und Fauna-Workshops und der Korallengarten-Patenschaft teilnehmen. Das Nova bietet ebenfalls ein umfassendes Yoga-Angebot, sodass im Liebesurlaub auch Körper und Geist zusammenfinden.

Über Nova Maldives

Nova ist ein neuer Resort Stern auf den Malediven, denn es möchte mehr als nur ein Lifestyle-Urlaubsziel sein. Nova ist ein Ort, an dem die Menschen im Augenblick leben und in den Geist der Malediven und der pulsierenden Nova-Community eintauchen. Intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst – Nova verkörpert die Kultur der Unternehmens Philosophie der Pulse Hotels & Resorts. Es ist eine erfrischende Interpretation des All-Inclusive-Konzepts, das über Mahlzeiten und Dienstleistungen hinausgeht und jeden dazu einlädt, die vielfältigen Optionen von Nova zu genießen. Die 76-Villen-Insel liegt im Süd-Ari-Atoll und ist per Wasserflugzeug zu erreichen. Gäste jeden Alters sind in der „soulful“ Nova Community willkommen. Von Beach-Volleyball und Tauchen bis hin zu lokaler Kunst und Kultur, von den stilvollen, entspannten Villen an Land und auf dem Wasser bis hin zur köstlichen kulinarischen Vielfalt – im Nova Resort nehmen sich die Gäste die Zeit, das zu tun, was ihre Seele glücklich macht.



