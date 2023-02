Nova Maldives – das „Good Soul Days“ Inselresort für spirituelle Traumhochzeiten

Hochzeiten im Nova Maldives sind immer etwas ganz besonderes.

Nova Maldives liegt mit seinen Hochzeitsangeboten im Trend: Natur, Spiritualität und Balance stehen hoch im Kurs, daher ist eine spirituelle Hochzeitszeremonie in der inspirierenden Naturkulisse, vollkommen in Balance mit sich selbst und seinem Partner, ganz ohne Zwänge, eine optimale Wahl. Für diese Hochzeiten mit Herz & Seele könnte das kleine „Good Soul Days“ Inselresort Nova perfekter nicht sein. Schon die natürliche Insel-Location mit schneeweißen Stränden, azurblauen Lagunen, einem intakten Hausriff und üppigen Palmen bietet einen paradiesischen Rahmen.

Die spirituelle Hochzeitszeremonie begleiten magische Klänge der traditionellen maledivischen Bodu-Beru-Trommler und Tänzer, Nova Soulmates in bunten Sarongs mit Blumen, die Ringe werden in einer kostbaren Muschelschale gereicht und das Paar durchschreitet als Reminiszenz an die Natur einen Torbogen aus Palmwedeln und tropischen Blumen. Das Ritual kann mit Meditationen, Handfasting oder Feuerzeremonien ergänzt werden. Aber dies ist nur eines der zahlreichen maledivischen oder westlichen Hochzeitsszenarien im Nova:

Geheiratet werden kann im Nava Pavillon auf einer Plattform, vollkommen umgeben vom türkisblauen Wasser des Indischen Ozeans, am paradiesischen Strand unter einem traumhaft verspielten Baldachin, bei einer romantischen Fahrt auf der Yacht in den malerischen Sonnenuntergang oder bei einem Tauchgang unter Wasser.

Nicht nur die Zeremonie, sondern auch die Feier wird vom Wedding Planer des Inselresorts individuell für die Gäste gestaltet, ganz egal ob die Hochzeit oder die Erneuerung des Eheversprechens „Renewal of Love“-Zeremonie nur zu zweit stattfindet oder die Hochzeitsgesellschaft exklusiv die gesamte Insel bucht. Ein Hochzeitsessen als „floating“ Dinner im Pool garantiert eine kreative Einzigartigkeit. Aber auch klassischere Set-ups sind möglich. Es gibt die Optionen als romantisches Gourmetdinner am Strand, auf „Pearl“, einer Plattform inmitten der Lagune oder auf einer nahe gelegenen Sandbank, erleuchtet von Hunderten Kerzen, als zwanglose Barbecueparty oder als typisch maledivisches Buffetdinner. Im Mizo Restaurant werden japanische Köstlichkeiten live und interaktiv am Teppanyaki Grill zubereitet und serviert. Egal ob nachhaltig, biologisch, ob mit köstlichem lokalem Fisch, veganen maledivischen Currys oder Wagyu-Steaks vom feinsten, das Küchenteam des Nova ist bereit, nicht nur die Herzen, sondern auch die Gaumen je nach Wunsch höherschlagen zu lassen.

Mit den Füßen im perlweißen Sand geht sich der Schritt in die Ehe im Nova einfach leichter: Im Vorfeld der Feier arrangiert der persönliche Wedding Planer des Inselresorts alles von der Dekoration, den Blumen, dem Fotograf, die Hochzeitstorte usw., sodass sich die Hochzeitsgäste vollkommen ihren Good Soul Days im Paradies widmen können. Während die gut geölten Rädchen im Nova arbeiten, kann man z. B. im eskape Spa die Seele baumeln lassen. Das „Sandy toes“-Arrangement inkludiert dafür extra Spa-Anwendungen für das Hochzeitspaar. So ist garantiert auch der Hochzeitstag im Nova ein relaxter Good Soul Day.

Website Nova-Maldives.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: +498935612488

web ..: https://nova-maldives.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist seit August 2022 der neue Resort-Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet

Website Nova-Maldives.com



Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46

81925 München

fon ..: +498935612488

email : annette.zierer@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Arbeit von Detektiven: Was dürfen Private Ermittler und was nicht? Schliessanlagen: Trends im Jahr 2023