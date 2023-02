Gold als leuchtender Stern

Das Edelmetall Gold als leuchtender Stern in diesem Jahr und als Top-Rohstoffanlage, so sehen es die Analysten von Bloomberg Intelligence.

Noch werden Zinsen von Zentralbanken angehoben, eine weltweite Rezession droht. Die Pandemie und der Russland-Ukraine-Krieg haben die fiskalische und geldpolitische Welt verändert. Das hat Folgen für die Rohstoffe. Viele sind preislich auf ein niedriges Niveau gefallen, nicht so Gold. Hier könnte sich ein neuer Standard gefestigt haben. Rund 130 Prozent ist der Preis des Edelmetalls heute höher als im Jahr 2007. Setzt man Gold und Öl miteinander in Relation, was manch Analyst macht, so fällt auf, dass der Ölpreis im gleichen Zeitraum rund 20 Prozent nach unten gegangen ist. Dies ist natürlich nicht immer so, aber oft und damit ein interessanter Aspekt. Aktuell steht der Goldpreis vor einem neuen Allzeithoch. Würde der Ölpreis auf 40 US-Dollar (WTI-Rohöl) fallen, dann könnte die Unze Gold 3.000 US-Dollar kosten, so glaubt mancher Experte.

Es handelt sich hierbei um zwei völlig verschiedene Rohstoffe. Aber preislich laufen sie meist in die entgegengesetzte Richtung. Das konnte man in der Finanzkrise 2008/2009 und in der Coronakrise sehen. Sollte eine nachfragebedingte Rezession entstehen, würde der Ölpreis nach unten gehen. Die Entwicklung des Ölpreises im Verlauf von 2023 vorauszusehen, ist nicht einfach. 2022 befanden sich die Ölpreise auf einer Achterbahnfahrt. Wie es in diesem Jahr weitergeht, da gibt es viele Meinungen. Zwar könnte ein Nachholbedarf Chinas für höhere Preise sorgen, andererseits würde eine globale Rezession die Rohölpreise unter Druck setzen. Wie sich das laufende Jahr auch entwickelt, mit einem Investment in Gold sollten Investoren alles richtig machen.

Da wäre etwa Tudor Gold mit seinem früher produzierenden Treaty Creek-Projekt (Gold, Silber, Kupfer) im Goldenen Dreieck in British Columbia. Der Verkauf des Eskay North-Projektes hat frisches Geld in die Kasse von Tudor Gold gespült.

Auch beachtenswert ist Osisko Development. Das Unternehmen besitzt in Kanada das Cariboo-Goldprojekt, in den USA das Tintic-Projekt und in Mexiko das San Antonio-Goldprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum ein Rosenkrieg auch Spaß machen kann! Über die Potentiale einer Trennung