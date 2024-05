El Bart’s Dietmar Hölscher als „Best Gin Distiller of the Year“ gekürt

Dietmar Hölscher von El Bart’s wurde bei den China Wine & Spirits Awards in Hongkong als „Best Gin Distiller of the Year“ ausgezeichnet – eine Anerkennung für seine meisterhaften Gin-Kreationen.

El Bart, eine führende deutsche Gin-Marke, feiert die jüngsten internationalen Erfolge ihres Gründers und Master Distillers, Dietmar Hölscher. Bei den renommierten China Wine & Spirits Awards (CWSA) in Hongkong wurde Hölscher als „Best Gin Distiller of the Year“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist Teil einer beeindruckenden Erfolgsserie für El Bart, die auch die Ehrung für den besten Botanical Gin bei den World Gin Awards in London 2024 umfasst.

Neben dem Gewinn der Best Botanical Gin Kategorie in London, hat El Bart in diesem Jahr zahlreiche Goldmedaillen bei verschiedenen internationalen Wettbewerben erhalten, was die Qualität und das innovative Handwerk der Marke unterstreicht.

Bei den CWSA, dem größten und angesehensten Wein- und Spirituosenwettbewerb in China, überzeugte Hölscher mit seinem international gefeierten Dry Aviation Gin, dem ZestWing Gin und einem neuen, noch nicht auf dem Markt erhältlichen Produkt (SkyBerry Gin Liquer) , das ab Mitte Mai 2024 verfügbar sein wird. Diese Produkte wurden besonders für ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt, wofür El Bart die Goldmedaille im CWSA Best Value Wettbewerb erhielt.



Zusätzlich zu diesen Produktbewertungen erhielt Hölscher eine besondere Ehrung für seinen „geübten Gaumen und die Supernase“, die ihn sowohl als Produzenten als auch als Kenner auszeichnen. Hölschers Fähigkeiten und seine Expertise in der Gin-Herstellung wurden durch seine Auftritte in deutschen Fernsehformaten und seine Rolle als Gastgeber des renommierten Gintalk Podcasts weiter in den Vordergrund gestellt.



„Diese internationalen Auszeichnungen spiegeln unser kontinuierliches Engagement für Qualität und Innovation wider“, sagte Hölscher. „Sie bestärken El Bart in seinem Bestreben, weltweit führend in der Produktion von Premium-Gins zu sein.“

El Bart ist ein renommierter deutscher Gin-Hersteller, der sich durch die Herstellung von Premium-Gins mit einem einzigartigen Charakter und einer innovativen Herangehensweise auszeichnet. Unter der Führung von Gründer und Master Distiller Dietmar Hölscher ist El Bart bekannt für seine Kombination aus traditionellen Destillationstechniken und modernen, innovativen Ansätzen.

