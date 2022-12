Hochschule zeichnet Prof. Dr. Dietmar Bönke mit bronzenen Ehrennadel aus

Hochschule Reutlingen würdigt mit der Auszeichnung das Engagement des ersten Leiters des Herman Hollerith Zentrums in Böblingen

Für seine Verdienste um den Aufbau des Hermann Hollerith Zentrums und für sein Engagement an der Hochschule hat die Hochschule Reutlingen Prof. Dr. Dietmar Bönke mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand durch den Präsidenten der Hochschule Reutlingen, Prof. Dr. Hendrik Brumme. Dietmar Bönke war insgesamt 23 Jahre Professor für Wirtschaftsinformatik an der Fakultät Informatik und auch mehrere Jahre der Dekan der Fakultät. Die Laudatio für den Preisträger hielt sein langjähriger Kollege, Prof. Dr. Herbert Glöckle.

Als Dekan und als Auslandsbeauftragter habe sich Dietmar Bönke besonders für die Geschicke und die Reputation der Fakultät eingesetzt, so Glöckle. Er habe somit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Fakultät Informatik den Zuschlag für das Herman Hollerith Lehr- und Forschungszentrums der Fakultät Informatik (HHZ) in Böblingen erhielt. Als einer der Gründungsväter und erster Leiter des HHZ prägte Dietmar Bönke die Entwicklung des HHZ und legte damit den Grundstein für die heutige Erfolgsgeschichte des HHZ.

Von den Studierenden wurden besonders die Lehrqualität und individuelle Betreuung wertgeschätzt. In einer seiner letzten Lehrveranstaltungen wurde Bönke von einem Studenten verabschiedet mit den Worten „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu sagen, dass Sie einer unserer besten und beliebtesten Professoren waren. Es wird ein trauriger Tag für die Hochschule, wenn Sie in Rente gehen.“

