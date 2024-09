KI optimiert Touren für Service-Flotten

Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Digitalisierung ist in allen Branchen gefordert, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Für Außendienst-Flotten gibt es jetzt den „Robo-Disponent“.

_Stuttgart, 25. September 2024 – _Das in der Private Cloud gehostete digitale PlanBoard im Telematik-Portal von Arealcontrol ermöglicht jetzt die übersichtliche Einsatzplanung von Servicefahrzeugen mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Damit lassen sich Hunderte von Service-Aufträgen innerhalb von Minuten auf die verfügbaren Servicekräfte disponieren. Wiederkehrende Aufträge werden automatisch generiert und eine Woche im voraus auf die verfügbaren Kräfte verteilt. Mischungen und die Ad-hoc-Disposition von Noteinsätzen sind ebenfalls möglich.

Unternehmen mit Service-Flotten stehen täglich vor der Herausforderung, ihre begrenzten Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. Mit der KI-gestützten Tourenplanungslösung von Arealcontrol können die Kapazitäten optimal genutzt werden. Dadurch sinken die Kosten, während die Kundenzufriedenheit steigt.

Das PlanBoard zeigt für jedes Fahrzeug die Arbeitslast in Form von Aufträgen mit Stationen, den Zeitbedarf sowie die zurückzulegenden Kilometer. Das hochdynamische System berücksichtigt dabei zahlreiche Variablen wie zum Beispiel die verfügbaren Fahrzeuge, die zeitliche Planung oder die Streckenoptimierung. Jedes Fahrzeug wird hinsichtlich seines Standorts, seiner Kapazität und seiner bereits geplanten Touren optimiert. Aufträge werden so zugewiesen, dass die verfügbare Arbeitszeit pro Fahrzeug optimal ausgeschöpft wird. Durch eine intelligente Routenauswahl können die zurückzulegenden Kilometer minimiert werden, was gleichzeitig Treibstoff spart und die Umwelt schont.

„Die KI-gestützte Tourenplanung bietet die Möglichkeit die Fachkraft Disponent weitestgehend zu entlasten oder sogar zu ersetzen sowie mit der gleichen Anzahl von Fahrzeugen und Personal mehr Aufträge zu bewältigen. Dies bedeutet nicht nur eine höhere Effizienz, sondern auch signifikante Einsparungen von 15 bis 25 Prozent der Kilometer-Leistungen, wie in mehreren Praxisstudien bewiesen wurde“, sagt Arealcontrol-Geschäftsführer Ulric Rechtsteiner.

Die Lösung ist flexibel und skalierbar, was sie für unterschiedlichste Branchen attraktiv macht. Die Bandbreite reicht von technischen Wartungsdiensten im Gebäude- oder Maschinen-Management über Catering-Services und Pflegedienste bis hin zu Lieferflotten im Großhandel sowie Transport und Logistik. Unternehmen können mit dieser Technologie eine höhere Ressourcenauslastung erzielen, die Betriebskosten erheblich reduzieren und gleichzeitig ihre ökologische Bilanz verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-60179-30

fax ..: 0711-60179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die AREALCONTROL GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Trans-port/Logistik, Handel, Handwerk-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flotten- und Fuhrparkbe-darf in vielen Anwendungen und Branchen zur Verfügung. Zuletzt gewann AREALCONTROL den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2024 und zuvor 2022, Kate-gorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz für Service-PKW sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

Weitere Infos unter www.arealcontrol.de

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstr. 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 0170-7736705

email : walter@kfdm.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

In Hamburg kümmern wir uns darum, dass Sie Computermüll schnell und einfach entsorgen können! Der Arbeitgeber der Zukunft. Eine Vision an der Schwelle zur KI-getriebenen Arbeitswelt.