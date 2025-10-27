  • 17 Jahre Bio mit Herz: www.NatuRhein.de feiert 17. Bio-Überprüfung mit 17 tägiger Genussaktion

    17 Jahre Bio mit Herz: NatuRhein.de feiert seine 17. Bio-Zertifizierung 17 Tage lang mit 17 % Jubiläumsrabatt!
    Vom 10.-27. Oktober 2025 gibt’s ab 36 EUR Warenwert versandkostenfrei echten Bio-Genuss.

    BildVettelschoß, Oktober 2025.
    17 Jahre Bio mit Herz: NatuRhein.de feiert 17. Bio-Zertifizierung mit Genussaktion

    Vettelschoß, Oktober 2025. 17 Jahre echte Bio-Leidenschaft – das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Hingabe, Handwerk und Überzeugung. Die Biomanufaktur NatuRhein.de hat auch in diesem Jahr ihre Bio-Überprüfung mit Bravour bestanden – zum 17. Mal in Folge. Dieses Jubiläum feiert das Familienunternehmen aus dem Naturpark Rhein-Westerwald mit einer besonderen Einladung an alle Genießerinnen und Genießer:
    17 Tage lang gibt es 17 % Rabatt auf alle Bestellungen ab 36 Euro – versandkostenfrei, innerhalb Deutschlands.

    Bio, das man schmeckt – und fühlt

    Für Heinz Spitz, Gründer der Biomanufaktur, ist das jährliche Bio-Zertifikat mehr als nur ein Dokument:
    „Es zeigt, dass man Qualität leben muss – Tag für Tag. Für uns ist Bio kein Trend, sondern eine Haltung. Wir möchten, dass jeder Schluck ein Stück ehrliche Freude ist.“

    Seit der Gründung im Jahr 2001 steht Spitz für handwerklich hergestellte Bio-Liköre und Spirituosen, die mit regionalen Früchten, ausgewählten Kräutern und viel Geduld entstehen. Kein industrieller Schnickschnack – sondern feiner Genuss mit Charakter.

    Ein Moment zum Durchatmen

    Ob nach einem langen Arbeitstag, bei einem guten Gespräch oder als kleine Belohnung zwischendurch – ein Glas Likör kann mehr sein als ein Getränk. Es ist ein kurzer Moment der Ruhe, ein kleines Stück Lebensqualität.

    „Viele unserer Kundinnen und Kunden erzählen uns, dass sie unsere Liköre ganz bewusst genießen“, sagt Silvia Kretz, Vertriebsleiterin der Biomanufaktur. „Nicht nebenbei, sondern achtsam. Das freut uns, denn genau dafür machen wir das: für echte, ehrliche Genussmomente.“

    Gemeinsam feiern – 17 Tage lang

    Vom 10. bis 27. Oktober 2025 lädt NatuRhein.de dazu ein, das Jubiläum mitzufeiern – mit 17 % Preisnachlass und kostenlosem Versand über den Onlineshop www.NatuRhein.de . Ob klassische Sorten wie Bratapfel und Pflaume-Zimt, frische Fruchtkompositionen wie Cassis oder mit Gold ausgezeichneter Bio Sambuca und modern interpretierte Bio Kräuter Liköre – alle Produkte entstehen in liebevoller Handarbeit und tragen das Bio-Siegel mit Stolz.

    Mit dieser Aktion möchte das Team Danke sagen – für Vertrauen, Treue und Begeisterung. Und für die vielen Menschen, die bewussten Genuss genauso schätzen wie die Macher selbst.

    Weitere Informationen: www.NatuRhein.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bio Manufaktur Spitz
    Herr Heinz Spitz
    Hans-Streif-Straße 2
    53560 Vettelschoss
    Deutschland

    fon ..: 02645 9747273
    fax ..: 02645 9747275
    web ..: https://www.NatuRhein.de
    email : spitz@spitz.bio

    www.NatuRhein.de – Das Familienunternehmen Bio Manufaktur Spitz lebt und arbeitet im Herzen des Naturparks Rhein Westerwald. Seit über 20 Jahren liefert sie handgemachte, vegane Bio Liköre und Spirituosen. Das Sortiment verbindet traditionelle Rezepturen mit modernen Genussideen und richtet sich an Menschen, die Wert auf Qualität, Natürlichkeit und regionale Herstellung legen.

    Pressekontakt:

    Bio Manufaktur Spitz
    Herr Heinz Spitz
    Hans-Streif-Straße 2
    53560 Vettelschoss

    fon ..: 02645 9747273
    email : spitz@spitz.bio


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Warum ist der Bio Erdbeerlikör von NatuRhein so erfolgreich?
      Goldene Medaille für den Bio Erdbeerlikör von NatuRhein Spitz. Der Bio Likör hat die Experten der DLG überzeugt....

    2. 30 Jahre Quarree Dental – 30 Jahre Zahnarzt Hamburg – Moderne Zahnmedizin mit Herz und Vision
      30 Jahre Zahnarzt Hamburg - Quarree Dental prägt seit 30 Jahren mit Vertrauen, Innovation und Qualität. Von Prophylaxe bis Implantologie: moderne Zahnmedizin für Hamburgs Lächeln....

    3. 30 Jahre Acquarello: Deutschlands bester Italiener feiert sein 30-jähriges Jubiläum!
      Kulinarischen Gastspiele von illustren 3-Sterneköchen!...

    4. 30 Jahre Yachtcharter Schulz – Ein Unternehmen feiert Jubiläum
      Yachtcharter Schulz feiert 30 Jahre Unternehmensgeschichte und blickt auf eine Zeit voller Wachstum, Innovation und Leidenschaft für den Wassersport zurück....

    5. Jubiläum: Direktorin Christa Hellwig feiert 35 Jahre im Seehotel Fährhaus
      Christa Hellwig ist eine der dienstältesten Direktorinnen in Deutschland. Mit ihren 35 Dienstjahren gehört sie fest zum Inventar im Seehotel Fährhaus in Bad Zwischenahn....

    6. Seelenwellness feiert 6 Jahre – Schönheit, Entspannung und Selbstfürsorge
      Das Kosmetikstudio Seelenwellness in München feiert sein 6-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsaktion und setzt auf ganzheitliche Schönheitspflege, Anti-Aging-Behandlungen und Entspannung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.