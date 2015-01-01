  • Wintersonne – Neuer Bio-Orangenlikör bringt Wärme in die kalte Jahreszeit

    Wintersonne ist ein neuer Bio-Orangenlikör mit feinen Bio Gewürzen – 20% Bio Orangensaft handgemacht und vegan. Perfekt für genussvolle Momente, zum Verschenken oder einfach zum Seele baumeln lassen.

    BildVettelschoß, November 2025 – Die Bio Manufaktur Spitz bringt mit _Wintersonne_ einen neuen Bio-Orangenlikör auf den Markt. Die handgefertigte Spezialität enthält 20 Prozent Bio-Orangensaft, feine winterliche Gewürze und wird vegan hergestellt. Ab sofort ist der Likör in einer neuen, elegant geformten 500-ml-Flasche erhältlich.

    Was zunächst wie ein klassischer Fruchtlikör klingt, überrascht mit einer besonderen Komposition: _Wintersonne_ verbindet fruchtige Frische mit der wärmenden Tiefe typischer Wintergewürze. Der Alkoholgehalt liegt bei 16 Prozent – bewusst mild, um den Geschmack der Zutaten in den Vordergrund zu stellen.

    Ein Likör, der zum bewussten Genießen einlädt

    Mit _Wintersonne_ reagiert die Bio Manufaktur Spitz auf einen Trend, der sich seit Jahren am Markt zeigt: Hochwertige Spirituosen mit klarem Geschmacksprofil und natürlichen Zutaten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Besonders Menschen zwischen 30 und 70 Jahren legen Wert auf Authentizität, handwerkliche Verarbeitung und einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.

    „Wir erleben eine echte Rückbesinnung auf das Wesentliche“, sagt Heinz Spitz, Inhaber der Manufaktur. „Unsere Kundinnen und Kunden suchen nicht den schnellen Effekt, sondern ehrliche Produkte, die zu besonderen Momenten passen.“

    Ob als Begleiter eines gemütlichen Abends, als kleine Auszeit nach dem Feierabend oder als stilvolles Mitbringsel – _Wintersonne_ ist vielseitig einsetzbar. Der Geschmack ist rund und harmonisch: fruchtige Orangennoten, begleitet von einer dezenten Würze, die an Zimt, Vanille, Kardamom und Nelke erinnert.

    Natürliche Zutaten und sorgfältige Herstellung

    Herzstück des neuen Likörs ist der hohe Anteil an Bio-Orangensaft. Er verleiht dem Produkt eine intensive Fruchtnote und ein samtiges Mundgefühl. Auf künstliche Aromen oder Farbstoffe wird konsequent verzichtet. Auch bei der Auswahl der weiteren Zutaten liegt der Fokus auf Qualität und Herkunft.

    „Unser Ziel war es, einen Likör zu entwickeln, der ganz ohne Schnörkel auskommt und trotzdem begeistert“, erklärt Silvia Kretz, Vertriebsleiterin bei Spitz. „Gerade in der Winterzeit wollen viele bewusster genießen – Wintersonne bietet dafür eine echte Alternative.“

    Die neue Flasche unterstreicht diesen Anspruch: Schlank, leicht konisch, wirkt sie modern und hochwertig. Das Banderolenetikett mit dezenten Illustrationen sorgt für eine elegante Erscheinung.

    Regional produziert, deutschlandweit erhältlich

    Hergestellt wird _Wintersonne_ in der eigenen Produktionsstätte der Bio Manufaktur Spitz im rheinland-pfälzischen Vettelschoß, mitten im Naturpark Rhein-Westerwald. Dort entstehen seit Jahren Spirituosen, die auf nachhaltige Weise und in kleinen Chargen produziert werden.

    Der neue Bio-Orangenlikör ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel sowie online erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:

    www.spitz.bio

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bio Manufaktur Spitz
    Herr Heinz Spitz
    Hans-Streif-Straße 2
    53560 Vettelschoss
    Deutschland

    fon ..: 02645 9747273
    fax ..: 02645 9747275
    web ..: https://www.spitz.bio
    email : spitz@spitz.bio

    Bio Manufaktur Spitz – Familienunternehmen im Herzen des Naturparks Rhein Westerwald. Seit über 20 Jahren liefert sie handgemachte, vegane Bio Liköre und Spirituosen. Das Sortiment verbindet traditionelle Rezepturen mit modernen Genussideen und richtet sich an Menschen, die Wert auf Qualität, Natürlichkeit und regionale Herstellung legen.

