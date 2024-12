2 Jahre Japanisches Cross-Border-E-Commerce WAFÚÚ.COM: 300.000 Nutzer*innen und neue Herausforderungen

Zwei Jahre seit dem Start im Oktober 2022. Eine Community von 300.000 Menschen über unsere Website, soziale Netzwerke und Online-Marktplätze. Nun steht die nächste Stufe der Service-Erweiterung bevor.

Die im Oktober 2022 gestartete firmeneigene E-Commerce-Website „WAFÚÚ.COM„, die Waren weltweit versendet, feiert aktuell ihr zweijähriges Bestehen. Gleichzeitig überschreitet die Gesamtzahl an registrierten Mitgliedern und Followern die Marke von 300.000. Dieses erfreuliche Ergebnis verdanken wir unseren treuen Kund*innen sowie den zahlreichen Partnerunternehmen, die uns seit Beginn unterstützen. Wir bedanken uns von Herzen und blicken voller Tatendrang in die Zukunft: Durch eine Ausweitung der unterstützten Länder und Sprachen, den Ausbau verschiedener Versandoptionen und eine stetige Erweiterung unseres Produktangebots wollen wir noch mehr Menschen von Japans einzigartigen Facetten begeistern.

30.0000 Verbindungen weltweit

Über unsere eigene Website sowie über Social Media, LINE und verschiedene Online-Marktplätze konnten wir eine Community aus insgesamt über 300.000 registrierten Mitgliedern und Followern aufbauen. Für all die Unterstützung und das uns entgegengebrachte Vertrauen danken wir Ihnen von ganzem Herzen.

Dank an alle Unterstützer*innen

Unser Online-Shop „WAFÚÚ.COM“ wird von einer breitgefächerten Kundschaft genutzt: von Japan-Fans und Expats über Inhaber_innen japanischer Restaurants bis hin zu lokalen Händler_innen, die japanische Produkte vertreiben. Wir legen großen Wert auf vielfältige Kommunikationskanäle – sei es via Online-Chat, Telefon, E-Mail oder in den sozialen Medien – und passen unsere Services stets individuell an die Bedürfnisse der Kund_innen an. Auch in Zukunft möchten wir durch schnelle und kompetente Kundenbetreuung, das offene Ohr für Feedback und kontinuierliche Verbesserungen unseres Angebots das Vertrauen unserer Nutzer_innen stärken.

Blick in die Zukunft

Herausforderungen für morgen: Japans Reize in die Welt tragen

Aufbauend auf unseren bisherigen Erfahrungen und Verbindungen möchten wir von „WAFÚÚ.COM“ die vielfältigen Attraktionen Japans künftig noch intensiver und weiter verbreiten. Dazu haben wir uns mehrere konkrete Ziele gesteckt:

* Ausbau der Mehrsprachigkeit: Wir möchten unseren Service in noch mehr Sprachen anbieten, um möglichst vielen Menschen weltweit den Zugang zu erleichtern.

* Erweiterung der Versandländer und -optionen: Neue Zielländer, schneller und kostengünstiger Versand – wir möchten allen Kund*innen flexible Möglichkeiten bieten.

* Vergrößerung des Produktangebots: Um die bunte Vielfalt Japans zu repräsentieren, werden wir unser Sortiment weiter ausbauen.

* Stärkung unserer Inhalte: Wir planen, zusätzliche Content-Services zu entwickeln, um Japans Kultur und Lifestyle noch umfassender zu vermitteln.

* Vertiefung von Unternehmenskooperationen: Durch die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern wollen wir unser Geschäftsfeld erweitern und neue Wertschöpfungspotenziale erschließen.

Kommentar von Hidemasa Fukada, CEO der Qrestia Inc

„Obwohl wir nach wie vor ein kleines Team sind, konnten wir unseren Erfolg durch hohe Effizienz und unsere Kernkompetenz im Bereich Global Marketing konsequent ausbauen – 2024 haben wir so ein Wachstum von mehreren Hundert Prozent realisiert. Durch die Kombination von IT, Marketing und KI werden wir künftig neue Werte schaffen und uns noch mutiger auf dem Weltmarkt behaupten.

Mit „WAFÚÚ.COM“ möchten wir Menschen weltweit ermöglichen, Japans Charme nicht nur zu entdecken, sondern ihn auch intensiv und umfassend zu erleben. Wir werden uns kontinuierlich weiterentwickeln, uns neuen Herausforderungen stellen und bedanken uns auch weiterhin für Ihre Unterstützung.“

Über WAFÚÚ.COM https://wafuu.com/

„WAFÚÚ.COM“ ist ein in Japan ansässiger Cross-Border-Online-Shop, der sorgfältig ausgewählte japanische Produkte wie Süßwaren, Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Elektrogeräte, Anime- und Gaming-Produkte sowie Gadgets anbietet. Unser Ziel ist es, ein grenzenloses Einkaufserlebnis zu schaffen und die Faszination Japans weltweit zu teilen. Mit vielfältigen Versandoptionen in über 70 Länder, Unterstützung in 21 Sprachen sowie 38 Bezahlmethoden richten wir uns an eine globale Kundschaft. Dazu gehören nicht nur Menschen unterschiedlichster Nationalitäten, sondern auch japanische Expats, Austauschstudierende und Gastronom_innen, die vor Ort japanische Kultur vermitteln. Unterstützt wird dies durch unsere leidenschaftlichen Kund_innen, die unsere Produkte weltweit lieben und verbreiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QRESTIA INC

Herr HIDEMASA FUKADA

8F VORT AOYAMAII 2-1-12 Shi

Shibuya-ku Tokyo

Japan

fon ..: 81357269180

web ..: https://wafuu.com/

email : support+press@wafuu.com

Trade Name:QRESTIA INC

Date Founded:2016 APRIL 1stCapital Stock:6,000,000 JPY (As of March 2020)

Licenses:Registered Handler of Kanto Bureau of Telecommunications (Number: A-30-16812)

Third class license of Travel Industry (No.3-7426, Authorized by the Governor of Tokyo)

License of Antiques Trading (No.303301804206, Authorized by Tokyo Metropolitan Public Safety Commission)

