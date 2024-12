Gottschling Immobilien: Neuer Nebenkostenrechner revolutioniert die Planung beim Immobilienkauf

Nebenkosten beim Immobilienkauf einfach kalkulieren: Der neue kostenlose Nebenkostenrechner von Gottschling Immobilien bietet Käufern in nur einer Minute volle Kostenübersicht – mobil

Essen – Der Kauf einer Immobilie ist eine der größten Investitionen im Leben, doch oft werden die Nebenkosten unterschätzt. Mit dem neuen, kostenlosen Nebenkostenrechner von Gottschling Immobilien können Käufer nun schnell und unkompliziert alle Kaufnebenkosten berechnen – und das in weniger als einer Minute. Das Tool ist ab sofort unter www.essenmakler.de verfügbar und bietet eine präzise Übersicht über alle anfallenden Kosten.

„Unser Ziel ist es, Immobilienkäufern eine einfache Möglichkeit zu geben, sämtliche Kaufnebenkosten im Blick zu behalten“, sagt Christian Gottschling, Immobilien-Experte und Geschäftsführer von Gottschling Immobilien. „Mit nur wenigen Klicks erhalten Nutzer eine exakte und transparente Aufschlüsselung – von der Grunderwerbsteuer über die Notarkosten bis hin zu den Gebühren für das Grundbuchamt. Das spart nicht nur Zeit, sondern gibt auch Sicherheit bei der Kaufentscheidung.“

Was macht den Rechner so besonders?

Der Nebenkostenrechner besticht durch seine Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit. Besonders praktisch: Er ist auch mobil verfügbar und kann so jederzeit und überall genutzt werden. Dabei berücksichtigt das Tool sämtliche relevante Nebenkosten wie die Grunderwerbsteuer (unterschiedlich je Bundesland), Beurkundungskosten für den Notar, Maklerprovisionen sowie Grundbuchgebühren. Eine klare und präzise Übersicht erleichtert Käufern die finanzielle Planung und minimiert Risiken.

Zielgruppe: Käufer in jeder Lebenslage

Das Tool richtet sich an alle, die sich gerade mit dem Kauf einer Immobilie beschäftigen und die vollständigen Kosten ihres Vorhabens verstehen möchten. Sowohl Erstkäufer als auch erfahrene Investoren profitieren von der Möglichkeit, die Gesamtkosten auf einen Blick zu überblicken.

Über Gottschling Immobilien

Gottschling Immobilien ist seit 2006 Experte für die Vermietung und den Verkauf von Wohnimmobilien in Essen und im gesamten Ruhrgebiet. Mit über 200 erfolgreich begleiteten Verkäufen und mehr als 400 Vermietungen bringt das Unternehmen fundierte Erfahrung und tiefgehendes Know-how mit. Die Mission: Käufern und Verkäufern einen erstklassigen Service zu bieten und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

Jetzt selbst ausprobieren – und weitersagen!

Interessierte können den kostenlosen Nebenkostenrechner ab sofort unter www.essenmakler.de/kaufnebenkosten-rechner/ nutzen. „Teilen Sie das Tool gerne mit Freunden und Bekannten, die ebenfalls eine Immobilie kaufen möchten“, appelliert Christian Gottschling. „Gemeinsam machen wir den Kaufprozess einfacher und transparenter.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gottschling Immobilien GmbH

Herr Christian Gottschling

Gemarkenstr. 1

45147 Essen

Deutschland

fon ..: +4920145875433

web ..: https://www.essenmakler.de

email : hallo@essenmakler.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Weitere Pressemeldungen und Kontakt finden Sie unter https://www.essenmakler.de/presse/

