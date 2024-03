20 Jahre Aton-Schule: Eine Erfolgsgeschichte

Jubiläumsfeier der Aton-Schule

Samstag, den 16. März 2024, 14:30 Uhr

Bayerwaldstraße 3-5, 81737 München

Die Aton-Schule in München, musische kreative Grund- und Hauptschule mit M-Zweig, feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen, und dies ist zweifellos ein Anlass zur Freude und Reflexion. Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat die Aton-Schule einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt, der von Innovation, Engagement und einem klaren pädagogischen Leitbild geprägt ist. Als erste private musisch-kreative Ganztagsschule in Oberbayern hat sich die Aton-Schule einen Namen gemacht und ist zu einem wichtigen Teil der Bildungslandschaft geworden.

Das Leistungsprofil der Aton-Schule, wie es im Gründungsjahr 2004 von Prof. Dr. Rolf Oerter festgehalten wurde, ist beeindruckend. Die Schülerinnen und Schüler zeigen nicht nur gute Ergebnisse in den traditionellen Fächern wie Rechtschreiben, Lesen und Mathematik, sondern auch im musischen Bereich. Besonders hervorzuheben ist die musikalische und künstlerische Kompetenz der Schüler, die über dem Durchschnitt ihrer Altersgruppe liegt. Diese Ergebnisse spiegeln die erfolgreiche Umsetzung des pädagogischen Konzepts wider, das auf ganzheitliche Entwicklung und individuelle Stärken setzt.

Ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs der Aton-Schule ist das Leistungsklima, das durch die bewusste Entscheidung gegen Noten und für regelmäßige Rückmeldungen geprägt ist. Diese Maßnahme fördert die Lernfreude und das positive Schulklima, wie zahlreiche Beobachtungen belegen. Die Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, ihren individuellen Lernweg zu gehen und dabei ihre Eigenverantwortung zu stärken.

Der Tagesablauf an der Aton-Schule ist durchdacht und bietet den Kindern und Jugendlichen von der 1. bis zur 10. Klasse einen strukturierten Rahmen, in dem sie sich wohlfühlen können. Durch Elemente wie den Morgenkreis und den grundlegenden Unterricht wird ein anregendes Lernumfeld geschaffen, das Raum für individuelle Entfaltung lässt. Die Leistungsdifferenzierung, die eine wichtige Rolle in einer altersgemischten Klasse spielt, wird durch die kleinen Schülergruppen und individuelle Begleitung sowie durch selbstorganisiertes Lernen gewährleistet.

Ein besonderes Merkmal der Aton-Schule sind die musisch-kreativen Schwerpunkte und die Förderung in den Bereichen Musik, Tanz, kreatives Handwerk, Theater und Ausflüge in die Natur sowie mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung. Durch die Einbindung externer Experten und die Vielfalt der Angebote erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Interessen zu entdecken und ihre Talente zu entfalten.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Aton-Schule wird nicht nur auf die Vergangenheit zurückgeblickt, sondern auch die Zukunftsperspektiven der Schule diskutiert. Die Unterstützung durch Spenden spielt dabei eine wichtige Rolle, um die Qualität der Bildungseinrichtung weiterhin aufrechtzuerhalten und den Schülerinnen und Schülern optimale Lernbedingungen zu bieten.

Die Aton-Schule lädt herzlich zur Feier ihres 20-jährigen Bestehens ein.

Diese besondere Veranstaltung findet am Samstag, den 16. März 2024, statt und markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte unserer Schule.

Programm:

14:30 Uhr: Einlass im Saal, Eingang Bayerwaldstr. Nr. 5 im EG.

15:00 Uhr: Begrüßung und Konzert mit Rückblick auf 20 Jahre.

16:30 Uhr: Buffet im 2. OG und verschiedene Aktionen:

Film- und Fotoausstellung über die Aton-Schule.

Steckbriefwand der Ehemaligen und Jetzigen.

Ausstellungen der Schülerinnen und Schüler.

Basteltisch für Kinder.

Austausch untereinander.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen einen Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre der Aton-Schule zu werfen und die Erfolge sowie Herausforderungen dieser Zeit zu reflektieren“, so Kamilla Hoerschelmann, die Schulleiterin und Gründerin der ersten musisch-kreativen Ganztagsschule Oberbayerns. „Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen, alte Freunde wiederzusehen und die Zukunft der Schule zu mitgestalten.“

Weitere Infos dazu finden Sie unter: www.aton-schule.de

Spendenaktion:

Zur Bewältigung der erhöhten Heizkosten bittet die Aton-Schule um Ihre Unterstützung. Gespendet werden kann in bar, zum Beispiel bei der Jubiläumsfeier, oder per Überweisung an die GLS Bank (IBAN: DE02 4306 0967 7012 8253 02). Ab einer Spende von 50,- EUR kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

„Wir danken für jede Unterstützung und freuen uns darauf, diesen besonderen Anlass mit Ihnen zu feiern!

Liebe Grüße, Kamilla Hoerschelmann, Aton-Schule“

Kurzportrait: Aton-Schule in München

Die Aton-Schule, gegründet im September 2004, ist die erste private musisch-kreative Ganztagsschule (Grund- und Hauptschule mit M-Zweig) in Oberbayern. Das ganzheitliche Lernen findet in kleinen, altersgemischten Gruppen statt, wobei Eigenverantwortung, Kreativität und die Bildung des gesamten Menschen im Mittelpunkt stehen.

Die musisch-kreativen Schwerpunkte der Aton-Schule ergänzen die traditionellen Lerninhalte und fördern individuelle, vielseitige Fähigkeiten. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen und sich auf natürliche Weise zu entwickeln.

Die Schule verbindet reformpädagogisches Gedankengut mit dem Grundgedanken der Förderung der Selbstentfaltung des Menschen. In einer geborgenen Atmosphäre erhalten die Schülerinnen und Schüler Begleitung und Unterstützung, um ihre Potenziale bestmöglich und sich zu entfalten.

Mehr dazu unter: www.aton-schule.de



