Momcozy feiert den Internationalen Frauentag mit der Einführung der Kampagne „Cozy Mom: Ihre unendliche Kraft“

Seit 2018 widmet sich Momcozy der Bereitstellung des besten Komforts für Mütter mit tragbaren Brustpumpen, Still-BHs und anderen mutterfreundlichen Produkten.

Der Internationale Frauentag, der am 8. März gefeiert wird, ist ein weltweites Ereignis, das den Einsatz für die Anerkennung der Leistungen von Frauen, das Bewusstsein für Geschlechtergleichheit und die Förderung der Ermächtigung von Frauen gewidmet ist – alles Werte, die die auf Mütter ausgerichtete Marke Momcozy mit ihren Produkten und Initiativen vertritt. In diesem Jahr enthüllt Momcozy stolz seine Kampagne „Cozy Mom: Ihre unendliche Kraft“ zum Internationalen Frauentag, eine herzliche Hommage an die bemerkenswerte Stärke und das Potenzial von Frauen weltweit.

Den Internationalen Frauentag mit „Cozy Mom: Ihre unendliche Kraft“ feiern

Der Internationale Frauentag ist ein Moment, um über die unglaublichen Beiträge und die Resilienz von Frauen in allen Lebensbereichen zu reflektieren. Die Kampagne „Cozy Mom: Ihre unendliche Kraft“ von Momcozy feiert den Geist der Frauen und erkennt an, dass Mütter weit mehr als nur Pflegepersonen sind; sie sind Individuen mit Träumen und Ambitionen, die über ihre Rollen als Mütter hinausgehen.

Die Bedeutung der Selbstverwirklichung für Mütter

Die Kampagne von Momcozy steht im Einklang mit der Kernüberzeugung der Marke: Millionen von schwangeren und stillenden Müttern weltweit ein Begleiter zu sein. Momcozy schätzt die Gefühle jeder Mutter und sieht und feiert die Frau hinter der Mutter.

„Mütter besitzen unendliche Kraft“, sagte ein Markenvertreter, „und ihre Reise durch die Mutterschaft webt weltweit ein wunderschönes und vielfältiges Band, das wir in unserer neuen Kampagne stolz hervorheben.“

Trotz Fortschritten in der Geschlechtergerechtigkeit bestehen weiterhin hartnäckige Vorurteile und Stereotype rund um die Mutterschaft sowohl im beruflichen als auch im häuslichen Bereich. Gesellschaftliche Normen fördern oft widersprüchliche Druckpunkte zwischen Hausarbeit und beruflichen Ambitionen. Dennoch befähigen die vielfältigen Erfahrungen von Frauen sie dazu, Selbstverwirklichung durch individuelle Pfade zu erreichen. Die „Mehr als eine Mutter“ TV-Werbekampagne von Momcozy erkundet diesen Glauben und zeigt, wie Mütter aus allen Lebensbereichen Sinn in ihrem Leben außerhalb ihrer Identität als Mütter gefunden haben.

Momcozy wird aktiv

Als Teil der Kampagne „Cozy Mom: Ihre unendliche Kraft“ plant Momcozy, mehrere bedeutungsvolle Aktionen durchzuführen, die unter anderem beinhalten:

– Die Förderung von Diskussionen über unbewusste Vorurteile im Zusammenhang mit der Mutterschaft und die Einladung an Mütter, ihre Geschichten und Perspektiven in sozialen Medien und den Facebook-Communities der Marke zu teilen.

– Die Veröffentlichung eines kraftvollen TV-Spots mit dem Titel „Mehr als eine Mutter„, der die inspirierenden Geschichten mehrerer Mütter zeigt und ihren Mut, ihre Entschlossenheit, Neugier und Kreativität hervorhebt.

– Die Einladung von Arianna Criscione, einer ehemaligen professionellen Fußballtorhüterin, zu einer zum Nachdenken anregenden Unterhaltung über Mutterschaft, ihren Weg im Umgang mit Druck, dem Kampf gegen Zweifel und der Findung von Stärke in ihren vielfältigen Rollen als Frau, Athletin, Mutter und Unternehmerin.

– Die Präsentation der Geschichte der weiblichen Gründerin von Momcozy in der Marie Claire France, einer weltweit renommierten Frauenmodezeitschrift. Durch das Feature hofft Momcozy, zu inspirieren und seine Entschlossenheit zu vermitteln, Mütter immer an erste Stelle zu setzen.

– Die Ausrichtung eines fesselnden Webinars, um Frauen und Müttern dabei zu helfen, ihre vielfältigen Identitäten anzunehmen und in Partnerschaft mit Laura Otton, LCSW, PMH-C, einer angesehenen Expertin für psychische Gesundheit von Therapy For Motherhood, Vertrauen zu fördern.

Gemeinsam mit den Kampagnenpartnern der Marke hofft Momcozy, Verständnis zu vergrößern, Inklusion zu inspirieren und Frauen zu ermächtigen, ihre vielfältigen Identitäten mit Stolz zu umarmen. Am Internationalen Frauentag und an jedem anderen Tag feiert Momcozy die unendliche Kraft von Frauen und Müttern weltweit.

Über Momcozy:

Seit 2018 widmet sich Momcozy der Bereitstellung des besten Komforts für Mütter mit tragbaren Brustpumpen, Still-BHs und anderen mutterfreundlichen Produkten. Von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern befürwortet, ist Momcozy ein Begleiter für Frauen von der Schwangerschaft bis zum frühen Muttersein. Mit kontinuierlicher Innovation und dem Engagement, gemütliche Designs aus Liebe zu kreieren, wächst Momcozy in Reichweite und Einfluss, um das Leben von Müttern weltweit zu erleichtern.

