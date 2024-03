Leber entgiften und Darm reinigen: PMA-Zeolith® unterstützt Ihre Gesundheit

PANACEO MED DARM-REPAIR kombiniert Leber- und Darmsanierung sanft und effektiv

In unserer heutigen Zeit sind Darm und Leber mehr denn je Belastungen durch Umweltgifte, Schadstoffen in unserer Nahrung und Stress ausgesetzt. Diese Belastungen können zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen, von Verdauungsstörungen im Darm bis hin zu ernsteren Erkrankungen der Leber. Eine regelmäßige Reinigung dieser lebenswichtigen Organe mit dem speziell aufbereiteten Vulkangestein PMA-Zeolith von PANACEO kann dabei helfen, schädliche Ansammlungen zu entfernen und die natürliche Funktion und Gesundheit von Darm und Leber zu fördern. Das besondere an dieser einfachen und effizienten Kur: Die Wirksamkeit des PMA-Zeolith mit „PANACEO MED DARM-REPAIR“ in Pulver- oder Kapsel-Form ist wissenschaftlich erwiesen.

Darm und Leber in ihrer Regeneration zu unterstützen, schützt vor zahlreichen Krankheiten.

Das Zusammenspiel von Darm und Leber ist essenziell für unsere Gesundheit und die Prävention von Krankheiten. Darm und Leber haben zwar starke Selbstheilungskräfte: So kann die Leber bis zu 75 Prozent ihres Volumens regenerieren, sofern die restlichen Zellen gesund sind, und der Darm erneuert alle 2-7 Tage seine Darmwand. Zudem ist er zu 80 Prozent für ein funktionierendes Immunsystem zuständig. Aber sind diese beiden für unsere gesamte Gesundheit so wichtigen Organe überlastet oder zu stark geschädigt, kann es zu einer Vielzahl von Leiden und chronischen Erkrankungen kommen: Ein kranker Darm kann seine Barrierefunktion nicht mehr aufrecht erhalten und mit Reizdarm (auch „leaky gut“ genannt) Allergien, Zöliakie, Morbus Crohn und anderen systemischen Entzündungen, die auch auf andere Organe übergreifen, antworten. Eine überlastete, sich entartende Leber wiederum kann zu Fettleber, chronischer Leberentzündung, nichtalkoholische Fettleberkrankheit (NAFLD) und in der Folge sogar zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen.

Natürlich wirksam und einfach anzuwenden: Stärken Sie Ihre Gesundheit mit PMA-Zeolith.

Diese beiden Organe präventiv und akut in ihrer Funktion regelmäßig zu unterstützen, ist daher substanziell wichtig und nötig. Das Mittel der Wahl stellt hier der PMA-Zeolith des Marktführers PANACEO dar, dessen vielfältiger Nutzen in zahlreichen wissenschaftlichen Studien belegt ist: PMA-Zeolith in Form des Produkts „PANACEO MED DARM-REPAIR“, das Sie einfach als Pulver in Wasser verdünnt oder auch als Kapseln einnehmen können.

Das spezielle Vulkangestein PMA-Zeolith bindet und leitet selektiv Schwermetalle wie Aluminium, Blei oder Cadmium aus, entfernt Toxine wie Ammonium aus dem Verdauungsprozess und reinigt so den Darm tiefgehend. Gleichzeitig liefert der PMA-Zeolith wichtige Mikronährstoffe (Magnesium, Kalium, Kalzium etc.), die für die Darmgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden essenziell sind. Durch eben diese Bindung und Ausscheidung von Schwermetallen und Toxinen, die normalerweise von der Leber verarbeitet werden müssen, unterstützt der PMA-Zeolith® die Entgiftungsfunktion der Leber und stärkt deren metabolische Funktionen, einschließlich der Verarbeitung von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen.

Wie entscheidend das Zusammenspiel von Darm und Leber für Ihre Gesundheit ist und wie das PMA-Zeolith in Form von „PANACEO MED DARM-REPAIR“ Ihnen dabei helfen kann, Darm und Leber zu entgiften, zu reinigen und zu regenerieren, lesen Sie jetzt zusammenfassend und informativ im Gesundheits-Blog von PANACEO: https://www.panaceo.com/blog/leber-entgiften-darmreinigung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Panaceo International GmbH

Frau Sarah Lehnert

Finkensteiner Straße 5

9585 Gödersdorf

Österreich

fon ..: +43 4257 29064-733

fax ..: +43 4257 29064-799

web ..: https://www.panaceo.com

email : sarah.lehnert@panaceo.com

PANACEO International GmbH ist Hersteller des speziellen PMA-Zeolith, das mit der patentierten PANACEO-Mikro-Aktivierungs-Methode (PMA) Zeolith-Produkte besonderer Qualität produziert. Das Ergebnis jahrelanger aufwendiger Forschungsarbeit macht PANACEO mit seinen Medizinprodukten (den Produktlinien BASIC, MED und SPORT) auf Basis von PMA-Zeolith zum Marktführer im Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit. Eine Vielzahl von Studien bestätigen die positiven Wirkungen des PMA-Zeolith auch wissenschaftlich. Darüber hinaus produziert PANACEO International GmbH hochwertige Nahrungsergänzungen unter den Marken GREEN HEALTH und PANACEO ENERGY. Die Kosmetiklinie PANACEO CARE ist ebenfalls Teil des PANACEO Produktsortiments. Dabei stehen auch hier die Produktqualität und der Fokus auf natürliche Zutaten an oberster Stelle.

