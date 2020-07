20 Jahre DENZ Installation- und Heizungsbau

Der Profi für Heizungsmodernisierung begeht in 2020 sein 20-jähriges Jubiläum

Bei Denz Heizung & Sanitär gibt es einen Grund zu feiern

Unternehmensgründer und Geschäftsführer Jürgen Denz blickt im Jahre 2020 auf exakt zwei Jahrzehnte erfolgreiche Firmengeschichte zurück. Seit jeher stehen dabei für den engagierten Handwerksbetrieb Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Qualität im Mittelpunkt.

Hochwertige und innovative Haustechnik vom Meisterbetrieb

Traditionell bilden Sanitärinstallationen und nachhaltige Heizlösungen, die durch effiziente Heizmethoden überzeugen, den Schwerpunkt des Angebots. Das Sortiment umfasst ausschließlich Produkte von renommierten Markenherstellern. Sie stehen für eine langlebige Qualität. Falls doch einmal etwas ausgetauscht werden muss, sind Ersatzteile jederzeit verfügbar. Zum perfekten Kundenservice gehört es dabei für die Alberzeller, ihr gesamtes Leistungsspektrum wahlweise als Rundum-Sorglos-Paket im Programm zu haben. Doch damit nicht genug: Ganz aktuell hat das Unternehmen im Landkreis Pfaffenhofen über die Heizungsmodernisierung hinaus einen weiteren Fokus im Bereich Badgestaltung etabliert.

Die Anfänge an der Ringstraße 28 in Alberzell wurden gemeinsam mit Senior Georg Denz schon im Jahre 1999 gemacht. Damals nahm dort die Gewerbehalle, in der der Betrieb bis heute ansässig ist, Formen an. Im Jahre 2000 startete Jürgen Denz dann mit Meisterbrief und einem Abschluss als Betriebswirt des Handwerks die Firmentätigkeit der Denz Installations- und Heizungsbau GmbH. Endlich konnte er seine langjährige Begeisterung für das Thema Energie in unternehmerischen Erfolg umsetzen.

Nachhaltige Heizlösungen versorgen den Betrieb und dienen Kunden als Beispiel

Das ist ihm in vollem Umfang gelungen, wurde doch schon nach wenigen Jahren eine Betriebserweiterung erforderlich. „Zunächst haben wir in mehreren Etappen Beispielanlagen im Bereich der Solarthermie und Photovoltaik sowie in Form eines Hackschnitzelheizwerks installiert. Sie produzieren nicht nur mehr Energie als wir benötigen, sondern haben überdies dazu beigetragen, dass nachhaltige Heizlösungen im Landkreis zunehmend Interessenten fanden“, berichtet Jürgen Denz. Folge war, dass die Gewerbehalle zu klein wurde und im Jahre 2007 ein Neubau für Büro und Werkstatt hinzukam.

Bei all dem Erfolg setzt Denz Heizung & Sanitär aber auch auf Kontinuität. So ist der Mitarbeiterstamm mit zwei Monteuren und einer Bürokraft seit den Gründungstagen stabil. Hinzugekommen ist ein Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, der seine Ausbildung ab 2004 im Betrieb absolviert hat und nach erfolgreichem Abschluss natürlich übernommen wurde.

Von der Heizungsmodernisierung bis zum Wellnessbad

Kontinuität heißt für Jürgen Denz jedoch nicht, in einem eingefahrenen Standard zu verharren. Zu seinen Leidenschaften gehört nämlich auch, neuen Herausforderungen gegenüber aufgeschlossen zu sein. So widmet sich das Unternehmen heute mit der ganzen technischen und handwerklichen Kompetenz eines Meisterbetriebes ebenfalls der Badmodernisierung und -gestaltung.

Dabei handelt es sich um eine konsequente Weiterentwicklung. Effiziente Heizmethoden gehen im Badbereich sehr häufig einher mit der Modernisierung von Innenausstattung und Design. Ein Zusammenhang, den Jürgen Denz schon sehr früh erkannt hat und den er nun zu einem eigenen Unternehmenszweig ausbaut.

Auch hier zeigt sich der Betrieb als Allrounder und übernimmt alle Aufgaben von der 3D-Badplanung über die Badmodernisierung bis zum Neubau exklusiver Badezimmer. Im großzügig angelegten Ausstellungsraum können sich Kunden von Beispiel-Bädern inspirieren lassen. Darüber hinaus finden sie hier eine große Auswahl an Bad-Interior. Dafür, dass bei der Badmodernisierung oder der Wellnessbad-Gestaltung stets die neuesten Trends einfließen, sorgt der Chef persönlich. Er lotet die Möglichkeiten der Badgestaltung immer wieder neu aus und bezieht dabei auch nicht ganz alltägliche Elemente wie mit Swarovski-Steinen veredelte Lampen oder Design-Rückwände mit ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Denz Installations- und Heizungsbau GmbH

Herr Jürgen Denz

Ringstraße 28

85302 Alberzell

Deutschland

fon ..: 08250 588

fax ..: 08250 1809

web ..: https://heizung-sanitaer-denz.de/

email : info@denz-heizungsbau.de

.

