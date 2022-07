2022 brachte viele Überraschungen – wie wird es weitergehen?

Inflationsraten und die Zinswende haben zu Turbulenzen bei den Edelmetallen geführt. Einzig Palladium hat erfreut.

Silber und Platin mussten preislich in den ersten sieben Monaten des Jahres Federn lassen, vor allem in US-Dollar. Palladium dagegen konnte ein Plus einfahren. Alle drei Edelmetalle werden in modernen Technologieanwendungen verbaut und mit einer steigenden Nachfrage wird gerechnet. Palladium wird für Katalysatoren von Benzinfahrzeugen gebraucht. Zudem kommt aus dem bedeutenden Produktionsland Russland kein Palladium mehr. Aus Russland kamen immerhin 40 Prozent des weltweiten Palladiums. Platin wird in Brennstoffzellen verbaut. Diese Technologie ist besonders im Transportverkehr und bei Nutzfahrzeugen effektiv. Und je länger der Russland-Ukraine-Krieg dauert, desto mehr kann Palladium teurer werden.

Zu den Gewinnern dürften jetzt Unternehmen wie Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=C4AuVwsTrhU – gehören. Breit aufgestellt ist Sibanye-Stillwater mit Projekten auf fünf Kontinenten im Bereich Gold, Platinmetalle und Batteriemetalle.

Für Anleger dürften Rohstoffe für Zukunftstechnologien eine interessante Möglichkeit sein, ihr Depot aufzuwerten. Mit an Bord sollte immer auch ein Investment in solide Goldgesellschaften sein. Dabei sollte der Blick auch auf das Management und ob die Projekte in bergbaufreundlichen Regionen liegen, gerichtet sein.

Hier käme Osisko Development – https://www.youtube.com/watch?v=DrGSs_uLZwo – in Betracht. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, das Cariboo-Goldprojekt, liegt in British Columbia. Daneben besitzt Osisko Devolopment Beteiligungen an einem Goldprojekt in Mexiko (San Antonio) und an einer Goldmine in Utah (Trixie).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

