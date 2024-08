24-Stunden-Pflege: HILFE in WÜRDE bietet umfassende Betreuungslösungen mit Würde und Respekt

HILFE in WÜRDE bietet 24-Stunden-Betreuung und Pflege an, die individuell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt ist, inklusive Transparenz bei den Kosten.

HILFE in WÜRDE ist ein erfahrener Anbieter von 24-Stunden-Pflegediensten in Oberösterreich und darüber hinaus. Mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen bietet das Unternehmen individuelle Betreuungslösungen an, die weit über die reine Pflege hinausgehen. Die 24-Stunden-Pflege ermöglicht es älteren Menschen, weiterhin in ihrem vertrauten Zuhause zu leben und dabei eine umfassende Betreuung zu erhalten, die alle Aspekte des täglichen Lebens abdeckt.

Ein zentraler Aspekt der 24-Stunden-Betreuung ist die Rund-um-die-Uhr-Präsenz einer Pflegekraft. Diese betreut nicht nur während des Tages, sondern steht auch in der Nacht zur Verfügung, um auf die Bedürfnisse der betreuten Person einzugehen. Dazu gehören die Unterstützung bei der Körperpflege, Hilfe beim An- und Auskleiden, die Sicherstellung der medizinischen Versorgung nach ärztlicher Anweisung sowie die aktive Gestaltung des Alltags durch Gesellschaft, Spaziergänge oder gemeinsame Mahlzeiten.

Die Kosten für die 24-Stunden-Pflege sind ein wichtiger Punkt für viele Familien. HILFE in WÜRDE legt großen Wert auf Transparenz und Fairness bei der Preisgestaltung. Es gibt keine versteckten Kosten, und die Preise sind klar strukturiert, sodass Familien im Vorfeld genau wissen, welche finanziellen Verpflichtungen auf sie zukommen. Zusätzlich berät das Unternehmen auch zu möglichen Förderungen und finanziellen Unterstützungen, die in Anspruch genommen werden können, um die Pflegekosten zu reduzieren.

Ein weiterer Vorteil der 24h Pflege durch HILFE in WÜRDE ist die persönliche und liebevolle Betreuung. Die Pflegekräfte, die von HILFE in WÜRDE vermittelt werden, sind sorgfältig ausgewählt und werden nicht nur nach ihrer fachlichen Qualifikation, sondern auch nach ihrer menschlichen Eignung ausgewählt. Ziel ist es, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen der Pflegekraft und der betreuten Person zu fördern, die auf Respekt, Empathie und gegenseitigem Verständnis basiert.

HILFE in WÜRDE hat sich über die Jahre als verlässlicher Partner für Familien etabliert, die eine 24-Stunden-Betreuung für ihre Angehörigen benötigen. Mit einem umfassenden Service, der von der Vermittlung und Organisation der Pflegekräfte bis hin zur Betreuung und Nachsorge reicht, stellt das Unternehmen sicher, dass die Pflege in Würde erfolgt – wie es der Name schon sagt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HILFE in WÜRDE

Herr Günther Wimmer

Stadtplatz 36

4840 Vöcklabruck

Österreich

fon ..: +43 (0) 7672 / 72 251

web ..: https://www.hilfe-in-wuerde.at

email : office@hilfe-in-wuerde.at

Hilfe in Würde wurde im Jahr 2004 gegründet und hat sich zum ältesten und erfahrensten Vermittler für 24h Betreuung in Österreich entwickelt. Hilfe in Würde bietet 24 Stunden Betreuung für ältere und pflegebedürftige Personen durch kompetente, freundliche Fachkräfte.

Die über Hilfe in Würde vermittelten Pfleger und Pflegerinnen sind bestens ausgebildet und sorgen für eine Pflege Atmosphäre von Respekt und Würde. Mehr als 3000 zufriedene Kunden haben uns in der Vergangenheit bis heute ihr Vertrauen geschenkt.

Pressekontakt:

HILFE in WÜRDE

Herr Günther Wimmer

Stadtplatz 36

4840 Vöcklabruck

fon ..: +43 (0) 7672 / 72 251

web ..: https://www.hilfe-in-wuerde.at

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. kündigt an Listing-Angebot angenommen zu haben. ITZ Itzlinger GmbH: Robuste Rolltore und Industrietore für höchste Ansprüche in der Industrie