Partnerschaft zwischen WELL Health-Tochter OceanMD und HEALWELL-Tochter Intrahealth soll den Zugang zu eReferral-Lösungen im Gesundheitswesen erweitern

– Die WELL Health-Tochter OceanMD und die HEALWELL-Tochter Intrahealth kündigen eine Partnerschaft an, mit der das führende eReferral-System von OceanMD in das globale Netzwerk von Intrahealth eingebunden werden soll, um die digitale Interoperabilität zu optimieren, die Prozesse der Gesundheitsversorgung effizienter zu gestalten und den Zugang der Patienten zu Gesundheitsleistungen zu verbessern.

– Mit dieser Kooperation wird es für die HEALWELL-Tochter Intrahealth möglich, das eReferral-System von OceanMD, das derzeit jeden Monat 120.000 elektronische Zuweisungen und elektronische Beratungen ermöglicht, einer größeren Zahl von Gesundheitseinrichtungen zugänglich zu machen. Von den effizienteren und besser vernetzten Gesundheitsdienstleistungen profitieren letztlich sowohl die Dienstleister als auch die Patienten.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA und TORONTO, ONTARIO, 22. August 2024 / IRW-Press / WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL, OTCQX: WHTCF) (WELL), ein Unternehmen für digitale Gesundheit, das es als seine Aufgabe sieht, die Branche der Gesundheitsdienstleister technikfit zu machen, und HEALWELL AI Inc. (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF)(HEALWELL), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, geben gemeinsam mit Freude bekannt, dass die WELL-Tochter OceanMD, ein führender Anbieter von Technologielösungen im Gesundheitswesen, und die HEALWELL-Tochter Intrahealth Solutions (Intrahealth), ein führender Anbieter von Technologielösungen mit Spezialisierung auf die elektronische Gesundheitsakte, eine strategische Partnerschaft eingegangen sind. Diese Partnerschaft ermöglicht es der HEALWELL-Tochter Intrahealth, sich mit dem eReferral-System von OceanMD zu verbinden und dieses den Gesundheitseinrichtungen im gesamten Intrahealth-Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Von den effizienteren und besser vernetzten Gesundheitsdienstleistungen profitieren sowohl die Dienstleister als auch die Patienten.

Die Einbindung von Intrahealth in OceanMD eröffnet den Gesundheitsdienstleistern die Möglichkeit, elektronische Zuweisungen (eReferrals) direkt über die elektronische Gesundheitsakte zu senden, zu empfangen und zu verwalten, was den Workflow vereinfacht und die Versorgung der Patienten verbessert. OceanMDs Plattform verarbeitet jeden Monat mehr als 120.000 elektronische Zuweisungen und elektronische Beratungen (eConsults) und ist maßgeblich für die Erteilung von Aufträgen aus den kanadischen Provinzen Ontario, British Columbia und Nova Scotia verantwortlich, wo die Einrichtung des Systems zur Bearbeitung von elektronischen Zuweisungen, Aufträgen und Beratungsanfragen auf Provinzebene erfolgt (ist). Aufbauend auf der Führungsrolle von OceanMD bei der Förderung der Interoperabilität auf Basis geltender Standards eröffnet diese Einbindung der Firma Intrahealth die Möglichkeit, Prozesse im Gesundheitswesen effizienter zu gestalten, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die Effizienz der Dienstleister zu steigern und den Patienten einen besseren Zugang zu ihren Gesundheitsdaten zu bieten.

Dorian Prior, President von Intrahealth, meint dazu: Unsere Partnerschaft mit OceanMD zeugt von unserem Bekenntnis zur Optimierung des Gesundheitswesens. Durch die Zusammenlegung unserer Kompetenzen mit dem innovativen eReferral-System von OceanMD sind wir bestens gerüstet, um das Gesundheitswesen zu transformieren und sowohl die Vernetzung als auch die Ausrichtung auf den Patienten zu verbessern.

Jeff Kavanagh, CEO von OceanMD, erklärt: Wir freuen uns sehr, mit Intrahealth zusammenzuarbeiten und die Präsenz unseres branchenführenden eReferral-Systems auf ein EMR-System für Unternehmen wie Intrahealth auszudehnen, das eine Reihe essentieller Aufgaben im Rahmen unseres Gesundheitswesens und im öffentlichen Sektor im Allgemeinen erfüllt. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, die Effizienz und Zugänglichkeit von Gesundheitsdienstleistungen durch eine Interoperabilität auf Basis geltender Standards zu verbessern. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe in der Effizienz der Gesundheitsversorgung und im Kontakt mit den Patienten und tragen gleichzeitig dazu bei, dass die Patienten eine zeitnahe und koordinierte Versorgung erhalten.

Diese Initiative zeigt, dass es WELL Health und HEALWELL ein echtes Anliegen ist, die Gesundheitsversorgung durch intelligente Lösungen zu optimieren. Sie ist ein wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer nahtlos funktionierenden Gesundheitsversorgung.

Weitere Informationen über OceanMD oder Intrahealth finden Sie unter www.oceanmd.com/ oder intrahealth.com/.

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche der Gesundheitsdienstleister technikfit zu machen. Dies erreichen wir über die Entwicklung der besten verfügbaren Technologien, Dienstleistungen und Supportleistungen, mit denen wir Gesundheitsdienstleister dazu befähigen, den Behandlungserfolg im Sinne der Patienten positiv zu beeinflussen. Die umfassende Gesundheits- und Digitalplattform von WELL beinhaltet umfangreiche Front- und Back-Office-Management-Softwareanwendungen, welche die Ärzte bei einer sicheren Praxisführung unterstützen. Die Lösungen von WELL stärken die Kompetenzen von mehr als 34.000 Gesundheitsdienstleistern in den USA und Kanada und ermöglichen den Betrieb des größten eigenen Gesundheitssystems in Kanada mit mehr als 175 Kliniken für Primärversorgung, fachärztliche Versorgung und diagnostische Dienstleistungen. In den Vereinigten Staaten sind die Lösungen von WELL vor allem auf spezialisierte Märkte zugeschnitten, wie etwa den gastrointestinalen Bereich, Frauengesundheit, Primärversorgung und psychische Gesundheit. WELL notiert unter dem Börsensymbol WELL an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsenkürzel WHTCF an der OTC Exchange. Nähere Informationen über WELL erhalten Sie unter: well.company.

Über OceanMD

OceanMD, eine Tochtergesellschaft von WELL Health (TSX: WELL), ist Kanadas führender Anbieter von Lösungen für den Patientenkontakt und die elektronische Zuweisung im Rahmen der elektronischen Gesundheitsakte (EMR), die auf der sicheren und cloudbasierten Plattform Ocean basieren. Ocean lässt sich mit Kanadas führenden Systemen der elektronischen Gesundheitsakte, den Ressourcen auf Provinzebene sowie anderen digitalen Gesundheitslösungen zusammenführen, um Patienten, Gesundheitsdienstleistern und Systemverwaltern die sichere gemeinsame Nutzung und den Austausch von Gesundheitsinformationen zu ermöglichen. Das Ocean eReferral Network ersetzt veraltete, auf Fax basierende Technologien durch EMR-integrierte eReferrals und trägt so dazu bei, Wartezeiten zu verkürzen und den Zugang zu Gesundheitsleistungen zu optimieren. Das gesamte Ocean-Angebot von integrierten Tools für den Patientenkontakt trägt außerdem dazu bei, den digitalen Zugang für Patienten zu verbessern, den Zugang zur Erstversorgung zu erweitern und die virtuelle Versorgung der Patienten in ganz Kanada zu unterstützen. Weitere Details finden Sie unter oceanmd.com.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF am OTC Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Über Intrahealth

Intrahealth, ein Unternehmen von HEALWELL, ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der Gesundheitstechnologie, der sich auf die Entwicklung und Implementierung modernster Lösungen für die elektronische Gesundheitsakte spezialisiert hat. Intrahealth setzt sich unermüdlich für die Verbesserung der Patientenversorgung ein und gibt Gesundheitsdienstleistern, Institutionen und Regierungsbehörden innovative digitale Tools an die Hand, die der Optimierung der Gesundheitsversorgung und des Behandlungserfolgs der Patienten dienen sollen. Intrahealth kann mit seinen Lösungen, die in den Strafvollzugsanstalten im australischen Bundesstaat Victoria und in Westaustralien zum Einsatz kommen, umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Strafvollzugs vorweisen. Weitere Informationen über Intrahealth finden Sie auf unserer offiziellen Webseite intrahealth.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich der Integration der OceanMD-Technologie in das EMR-System von Intrahealth und der erwarteten Vorteile und Verfügbarkeit solcher Produkte, basieren auf Annahmen und Erwartungen von WELL und HEALWELL. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf der Einschätzung des Managements hinsichtlich technischer Fähigkeiten und angenommener Vorteile, die zwar von WELL und HEALWELL zum Zeitpunkt dieser Aussagen als angemessen angesehen werden, aber außerhalb der Kontrolle von WELL und HEALWELL liegen und von Natur aus geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit, die Technologie von OceanMD effektiv in das EMR von Intrahealth zu integrieren, und die daraus resultierenden angenommenen Vorteile.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von WELL und HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass der tatsächliche Nutzen und die Integrationspläne wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Risikofaktoren gehören die technischen Fähigkeiten beider Teams zur Integration des Produkts, die Interoperabilität der Daten, die Zweckmäßigkeit eines integrierten Produkts und die anderen Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht von WELL und HEALWELL erörtert werden, der im jeweiligen SEDAR+-Profil der Unternehmen unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf WELL und HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da der tatsächliche Nutzen erheblich von dem in solchen Aussagen erwarteten abweichen kann. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. WELL und HEALWELL lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Tyler Baba

Investor Relations, Manager

WELL Health Technologies Corp.

investor@well.company

604-628-7266

Pardeep S. Sangha

Head of Investor Relations

HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

