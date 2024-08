thalest group AG: Future Value (FV) und das „thalest future value“ Konzept

Der Future Value (FV) ist der Wert eines heutigen Vermögenswertes zu einem zukünftigen Zeitpunkt, basierend auf einer angenommenen Wachstumsrate.

Investoren und Finanzplaner verwenden dieses Konzept, um abzuschätzen, wie viel eine Investition in der Zukunft wert sein wird.

Das „thalest future value“ Konzept nutzt diese Prinzipien, um eine klare Strategie für Immobilieninvestitionen zu bieten. In Zeiten steigender Immobilienpreise und sinkender Renditen sind FV-Berechnungsmethoden, Value Investing und Value-Add-Strategien vielversprechende Ansätze, um weiterhin attraktive Renditen zu erzielen, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen. Das Konzept „thalest future value“ konzentriert sich auf die Wertsteigerung von „schwächelnden“ Immobilien durch gezielte Aufwertungs- und Revitalisierungsmaßnahmen.

Jens Steiner gibt jedoch zu bedenken: „Betrachtet man nur den Zukunftswert, kann eine Option günstig erscheinen, weil sie höher ist, aber den Ausgangspunkt der ursprünglichen Investition nicht berücksichtigt.“

Der Zukunftswert geht in der Regel von einem stetigen Wachstum aus, das nicht immer linear oder von Jahr zu Jahr konstant ist. Annahmen über den Zukunftswert können sich als falsch erweisen, und wenn der Markt die geschätzte Rendite nicht erbringt, erweist sich der errechnete Wert als wertlos. Der Zukunftswert kann im Vergleich scheitern, da er einen endgültigen Euro-Wert für die Zukunft festlegt, was zu Einschränkungen beim Vergleich von Projekten und möglichen Renditen führen kann.

Verwendung des Zukunftswertes

Der Zukunftswert nimmt eine gegenwärtige Situation und projiziert, was sie wert sein wird. Alternativ nimmt der Gegenwartswert eine zukünftige Situation an und projiziert, was sie heute wert ist.

Der Zukunftswert (Future Value, FV) ist ein Schlüsselbegriff im Finanzwesen, der sich aus dem Zeitwert des Geldes ableitet. Mit Hilfe des Zukunftswertes können Investoren den Wert des Geldes zu einem späteren Zeitpunkt oder den Wert einer Investition, einer Anlage oder einer Reihe von Cashflows zu einem späteren Zeitpunkt schätzen. Der Gegenwartswert funktioniert in umgekehrter Weise, da zukünftige Cashflows auf den Gegenwartswert abgezinst werden.

Der zukünftige Wert wird für Planungszwecke verwendet, um zu sehen, was eine Investition, ein Cashflow oder ein Aufwand in der Zukunft sein könnte. Investoren und die thalest group AG verwenden den Zukunftswert, um zu bestimmen, ob eine Investition im Hinblick auf den Zukunftswert getätigt werden soll oder nicht. Der Zukunftswert kann auch verwendet werden, um das Risiko zu bestimmen, um zu sehen, wie stark bestimmte Kosten steigen werden, wenn Zinsen berechnet werden, oder als Sparziel, um zu verstehen, ob genügend Geld angesichts der aktuellen Sparrate und der erwarteten Rendite reserviert wird.

Das „thalest future value“ Konzept ist eine zukunftsorientierte Anlagestrategie, die auf einer gründlichen Analyse, einer sorgfältigen Due Diligence, einer klaren Strategieentwicklung, einem robusten Risikomanagement und einer durchdachten Exit-Strategie basiert. Durch die systematische Aufwertung und Revitalisierung von Immobilien schaffen wir modernen, bezahlbaren Wohnraum und zugleich attraktive Renditen für Investoren.

Das Konzept basiert auf fünf Grundprinzipien zur professionellen Bewertung von Immobilienobjekten und deren Wertsteigerungspotenzial. Die Zukunftswertbetrachtung (FV) dient dazu, den Wert der Investition und das Risiko aus finanztechnischer Sicht zu beurteilen. Dadurch wird das Risiko minimiert und die Chance auf eine erfolgreiche Investition maximiert.

Grundprinzipien:

1. Fundamentalanalyse: Eine gründliche Analyse der Immobilie und des lokalen Immobilienmarktes.

2. Due Diligence: Sorgfältige Prüfung, ob die ausgewählten Immobilien tatsächlich unterbewertet sind und Wertsteigerungspotenzial bieten.

3. Strategieentwicklung: Maßnahmen wie Revitalisierung, Renovierung und Redevelopment, die die Attraktivität und den Wert der Immobilien nachhaltig steigern.

4. Risikomanagement: Identifikation, Bewertung und Management von Risiken.

5. Exit-Strategie: Klare Exit-Strategie, um Investitionen zu gegebener Zeit zu monetarisieren.

Zukunftswert vs. Barwert

Jens Steiner untermauert: Das Konzept des Zukunftswertes ist eng mit dem Konzept des Barwertes verbunden. Zukunftswertberechnungen bestimmen den Wert von etwas in der Zukunft, während der Barwert bestimmt, was etwas in der Zukunft heute wert ist. Beide Konzepte basieren auf Diskontierungs- oder Wachstumsraten, Compounding-Perioden und Anfangsinvestitionen.

Warum Zukunftswertbetrachtung:

1. Ermöglicht Planung: Der Future Value (FV) zeigt den Wert eines heutigen Vermögenswertes in der Zukunft, basierend auf einem Wachstumspfad.

2. Einfache Berechnung: Investoren können mit Hilfe der Zukunftswertformel den Ertrag einer Investition vernünftig abschätzen.

3. Vergleichbarkeit: Marktvolatilität und Unsicherheit über die Investitionsbedingungen können den zukünftigen Gewinn beeinflussen.

Die Anwendung des „thalest future value“ Real Estate Development ermöglicht es uns, das Wertsteigerungspotenzial unserer Immobilieninvestitionen besser zu verstehen und zu planen, so Jens Steiner, Vorstand der thalest group AG. Investoren profitieren davon, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Renditen zu maximieren, indem sie auf das bewährte Konzept der thalest group AG setzen. Wir freuen uns, weiterhin an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen und unseren Beitrag für eine nachhaltige, sozial gerechte und lebenswerte Zukunft zu leisten.

