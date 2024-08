Neue Single „AMSTERDAM“ von Anne Berndt

Ein Date in Amsterdam

Erstes Date in Amsterdam? Oder doch ein simples Kaffeetrinken? Für Sängerin und Schauspielerin Anne Berndt heißt es ganz klar: Amsterdam!

Anne Berndts neue Single „Amsterdam“ ist voller Reiselust, Liebe und Leichtigkeit. In ihrer mittlerweile sechsten eigenen Single nimmt uns Anne Berndt mit auf eine liebevolle Reise in eine Stadt, die bereits von Cora, Axel Fischer, Fettes Brot oder Harris & Ford besungen wurde. Der emotionsgeladene Schlager „Amsterdam“ hat alles, was ein Schlager braucht, um ein Hit zu werden: Tolle Tanzbarkeit, einen starken Text, eine eingängige Melodie mit Ohrwurmcharakter und große Gefühle. Und der zum Tanzen anregende Refrain „Du und ich wir zwei zusamm´ irgendwo in Amsterdam“ lässt alle Herzen höher schlagen! Sängerin Anne Berndt ist es gelungen, einen herzerfrischenden Schlager zu schreiben, durch den jeder voller guter Laune in den Tag startet! Gute Laune macht auch das dazugehörige Musikvideo, produziert von der Creave – Film Agency in Köln zusammen mit den Nachwuchsfilmtalenten Laura Sternberg und Sean Witzke.

„Ich liebe es zu reisen – ob beruflich oder privat bin ich immer gern auf Achse. Warum dann nicht auch das Reisen mit der Liebe verbinden?“, verrät uns Schlagersternchen Anne Berndt mit einem Augenzwinkern. Ob es zu einem zweiten Date in Amsterdam gekommen ist, bleibt jedoch ihr Geheimnis.

Anne Berndt – Amsterdam

Komponist / Texter: Anne Berndt

ISRC#: TCAIQ2415617

Label und Labelcode: nicht vorhanden

UPC: 859792481609

Musikvideo:

(ab Freitag 23. August – 18 Uhr) das Musikvideo zu finden sein: https://youtu.be/U2Kct-t2WaU?si=iFcOaWn7Ow8ipvVr

Pressekontakt: kontakt@anneberndt.de

VÖ-Datum: 23.08.2024

Social Media Links:

https://www.instagram.com/anne.berndt/?hl=de

https://www.tiktok.com/@anneberndt

Quelle: Büro Anne Berndt

