I Shouldn’t Be Here – die Single von Toni Krell

Musik für ein gutes Gefühl

Der junge Toni aus Erfurt war Schlagzeuger in einer Band. Weil der Sänger dann aufhörte, hat Toni das Mikrofon als Frontsänger übernommen. 2022 löste sich die Band dann komplett auf und seit diesem Zeitpunkt geht Toni auf Solopfaden seinen musikalischen Weg weiter. Eine ganz andere Ära beginnt jetzt für Toni.

Und schon beginnt der Song sinnlich auf seine Karriere sein Privileg zu zeigen.

Obwohl es hier um die Liebe geht, wo er nicht sein sollte, aber immer noch da ist, kann Toni nun seine Sangesposition fast genau so sehen, denn er wollte ja nur Schlagzeug spielen und nicht Frontsänger sein.

Die Liebe setzt viele Parallelen, auch für Toni. Ein Popsong, wie man es liebt und kennt.

Toni Krell – I Shouldn’t Be Here

Label und Labelcode: Protection Music Records, LC 83220

VÖ-Datum: 31.05.24

Text: Kathleen Tielscher

Musik: Gabriel Illert

Pressetext: Karl-Heinz Xhonneux

Cover Design: Marco Möhlig

Promo Video: Torsten Klußmann

Quelle: Protection Music Records

Promotion- und Presseagentur:

Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz:

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

