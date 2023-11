Das neue Weihnachtslied von Toni Hertz – Home On Christmas

Sein erstes englischsprachiges Weihnachtslied

Eine gefühlvolle Reise durch „Home on Christmas“

Die festliche Jahreszeit hatte schon immer die einzigartige Kraft, selbst in den kältesten Zeiten Wärme und Liebe zu bringen.

Musik mit ihren bezaubernden Sinfonien und mitreißenden Texten trägt oft zu diesem Charme bei, und Tonis neue Single „Home on Christmas“ ist ein Beweis für genau dieses Gefühl.

Im Kern ist „Home on Christmas“ mehr als nur ein Weihnachtslied; Es ist eine Ode an die Liebe, die Sehnsucht und die tröstende Umarmung der Heimat. Schon in den ersten Zeilen „Home on Christmas, love is all around“ werden wir an die allgegenwärtige Aura der Zuneigung erinnert, die unser Zuhause während der Festtage erfüllt.

Die heraufbeschworenen Bilder des fallenden Schnees, kontrastiert mit dem Hintergrund warmer Gedanken, rufen jeden tief in Erinnerung, der sich in den Ferien jemals nach der Heimat gesehnt hat. In den Zeilen „Ich träume von mir und dir, während ich nur für dich durchfahre“ liegt eine Ernsthaftigkeit, die Erinnerungen an vergangene Weihnachten weckt, an Reisen, die nur unternommen wurden, um mit geliebten Menschen zusammen zu sein.

Die vielleicht herzerwärmendste Strophe ist das intime Bild von brennenden Kerzen und der Wärme der Umarmung eines geliebten Menschen am Kaminfeuer. Es ist eine uralte Szene, die jedoch nie ihre Magie oder die Kraft verliert, uns zu bewegen.

Der wiederkehrende Refrain von „Love and Hearts Forever Bound“ ist nicht nur eine lyrische Wahl; Es ist die Hymne für jeden Einzelnen, der Freude an den kleinen Momenten findet, wenn er sich um den Baum versammelt und seinen Herzen freien Lauf lässt.

„Home on Christmas“ ist nicht nur ein Lied; es ist ein Gefühl. Ein Gefühl, dass Liebe, Wärme und Heimat nie zu weit entfernt sind, egal wo wir sind. Wenn wir dieses Weihnachten dieses Lied immer wieder spielen, erinnern wir uns an die wahre Essenz dieser Jahreszeit – Liebe, Verbundenheit und die zeitlosen Bindungen, die unsere Herzen für immer verbinden.

Spüren Sie die Liebe dieser Saison mit Tonis „Home on Christmas“ und lassen Sie die Melodie Ihr Herz und Ihre Seele erwärmen.

Toni Hertz ist so erreichbar:

https://www.toni-hertz.de/

https://www.instagram.com/tonihertz/

https://www.facebook.com/tonihertzmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCc13pAeky8NR7VDgB98YMow

Text und Musik: Achim Silberhorn

Label: LC 30836 Soundtopeople

ISRC: DEHE82100038

Quelle: Soundtopeople

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Caledonia Mining Corporation Plc teilt Änderung eines bedeutenden Aktionärs mit Bodendisplay und Thekendisplay aus Holz: Wasi Displays über die Bedeutung von nachhaltigen Verkaufsdisplays