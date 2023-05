Toni Hertz besingt seine unbekannte Freundin Monik

Toni Hertz präsentiert seinen Song „Monik“ am 12.05.2023.

Eine authentische Geschichte, die auf einer realen Begebenheit beruht. Er hatte einen Auftritt auf einer Almparty, wo er in einer Jacke einen Bierdeckel mit Schrift fand und von seiner Freundin die SMS „Wer ist Monik“? erhielt.

Als er unterwegs auf einer Fahrradtour war, schrieb er die Melodie zu dem Song und am Ende stellte sich heraus, dass es gar nicht Monik, sondern Moritz war. Eine interessante Story, die am 12.05. weltweit als VÖ erscheint. Nicht verpassen!

Toni Hertz ist ein deutscher Schlagersänger, der mit seiner Band und seinen eingängigen Songs das Publikum begeistert. Er wurde bekannt durch seine Zusammenarbeit mit John Davis, der ehemaligen Stimme von Milli Vanilli, mit dem er den Song „Peace To The World“ aufnahm.

Toni Hertz hat einen vielseitigen Musikstil, der von Schlager über Pop bis hin zu Rock reicht. Er hat mehrere Singles veröffentlicht, darunter „Zurück zu Dir“, „Happy Birthday To You“ und „Eine Nacht im Hafen“. Toni Hertz ist ein lebensfroher und sympathischer Musiker, der seine Fans mit seiner Stimme und seinem Charme verzaubert.

Pre-Save Link: https://orcd.co/monik

Links: https://www.facebook.com/markussiebert.de

https://www.markussiebert.de/meilensteine/index.php

Künstler: Toni Hertz

Titel: „Monik“

Songwriter(Text und Musik): Toni Hertz

Verlag: Bailer Music Publishing GmbH

Label und Labelcode: SoundtoPeople, LC 50836

Vocals: Toni Hertz

Produktion: Achim Silberhorn und Stefan Gienger

VÖ: 12.05.2023

UPC: 197188731434

Quelle: SoundtoPeople

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Osisko Development meldet Ergebnisse der Jahreshauptversammlung