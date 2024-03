Toni Hertz feat. John Davis – Happy birthday

Das ungewöhnliche Duett ist da

Feiere mit „Happy Birthday Stay The Way You Are“ feat. John Davis“ | Jetzt auf allen Plattformen erhältlich!

Toni Hertz lässt mit „Happy Birthday Stay The Way You Are“ den 80er-Jahre-Groove wieder aufleben, unterstützt von der Legende John Davis, einer der Originalstimmen von Milli Vanilli. Noch vor Johns Ableben aufgenommen, dreht sich dieser fröhliche Song um die einfachen Freuden deines besonderen Tages.

Eingängige Beats und ein Retro-Stil machen diesen Track zu einem zeitlosen Geburtstagshit, der jeden zum Tanzen bringt. Es ist ein lustiger, gut gelaunter Song, der sagt: „Feiere das Leben und bleib großartig!“

Drück auf Play, mach einen Wunsch und starte in ein weiteres tolles Jahr mit der Stimme, die eine Generation berührte. „Happy Birthday Stay The Way You Are“ ist jetzt im Stream verfügbar und bereit, deine Geburtstagsfeier unvergesslich zu machen.

Infos zu Toni Hertz gibt es im Web unter:

https://www.toni-hertz.de/

https://www.instagram.com/tonihertz/

https://www.facebook.com/tonihertzmusic/

https://www.youtube.com/channel/UCc13pAeky8NR7VDgB98YMow

Songinfos:

Texter, Komponist: Achim Silberhorn

Label: Soundtopeople GmbH

Labelcode: 30836 Soundtopeople

ISRC: DEHE82400004

VÖ-Datum: 22. März 2024

Quelle: Soundtopeople

