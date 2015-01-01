25 Jahre Press’n’Relations: Nachhaltige Kundenbeziehungen als Basis für den Erfolg

Ulmer PR-Agentur setzt auf fundierte Kompetenz in den Schlüsselbranchen

B2B-PR für erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen, mit dieser Positionierung ist Press’n’Relations im Jahr 2001 an den Start gegangen. Heute ist die PR-Agentur mit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Büros in München, Wien und Berlin die größte auf „Content & Media Relations“ spezialisierte Agentur zwischen Stuttgart und Augsburg. Statt auf schnelles Wachstum hat Press’n’Relations in dieser Zeit immer auf nachhaltige Beziehungen und eine klare Branchenfokussierung gesetzt.

Zwei Kernthemen sind seit 2001 die Digitalisierung sowie die Energiewirtschaft. Mit dem edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation und AKTIF Technology sind aus diesen Zielgruppen zwei Kunden der ersten Stunde nach wie vor an Bord. „Entscheidend für solche lange Kundenbeziehungen ist, dass wir immer bereit waren, uns auch in komplexe Themen tiefgehend einzuarbeiten. Und, dass wir nicht einfach auf Aufträge warten, sondern in der Regel die Verantwortung für den kompletten Prozess der PR-Kommunikation übernehmen, als wären wir Teil des Unternehmens – bis hin zur Funktion eines Pressesprechers“, erläutert Uwe Pagel, Gründer und Geschäftsführer der Press’n’Relations GmbH, zwei der wichtigsten Grundsätze. Damit erklären sich auch die langfristigen Kundenbeziehungen in anderen Zielbranchen wie die Zulieferer von Hotellerie und Gastronomie oder Industrie. So übernahm Press’n’Relations schon 2003 die Verantwortung für die Pressearbeit des Reinigungstechnikherstellers WAP-Alto und blieb der PR-Partner bis heute – auch über mehrere Übernahmen hinweg und aktuell als PR-Agentur von Nilfisk. Und seit 15 Jahren ist Press’n’Relations der präferierte PR-Partner für alle B2B-Themen der WMF-Gruppe (heute SEB Professional), von der Kaffeemaschine bis „zum gedeckten Tisch“.

Über den Tellerrand hinaus …

„Wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig, auch außerhalb unseres eigentlichen Geschäfts“, sagt Uwe Pagel. Ein Beispiel ist der Klimaschutz. Nachdem Press’n’Relations bereits 2004 die Kommunikation für das erste „klimaneutrale Notebook“ des Herstellers Averatec übernommen hatte, machte die Agentur Nägel mit Köpfen und baute gemeinsam mit dem Partner und Mitgesellschafter Projekt:Agentur als erste PR-Agentur Europas ein Umweltmanagement nach EMAS auf. Parallel dazu kompensierte das Unternehmen von 2007 bis 2022 sämtliche durch die Unternehmenstätigkeit verursachten CO2-Emissionen und stellte so die eigene Arbeit „klimaneutral“. „Heute ist unser CO2-Fussabdruck weitgehend optimiert, aber wir arbeiten weiter auf Grundlage der gemachten Erfahrungen, auch wenn wir nicht mehr jedes Jahr eine komplette CO2-Bilanz erstellen“, so Uwe Pagel.

Ein anderes Beispiel ist die PR-Software PressFile: Ursprünglich für die New Yorker Public Library entwickelt, war Press’n’Relations 2001 der erste deutsche Anwender dieser Lösung für das PR-Management. 2009 gründete Press’n’Relations mit dem US-amerikanischen Hersteller ein Joint Venture, das auch die Rechte an der webbasierten Lösung übernahm. Heute liegt das Unternehmen vollständig in „Ulmer Hand“ und damit auch die Weiterentwicklung: Die vierte Generation inklusive KI-Funktionalität ist aktuell in Vorbereitung. Zu den Anwendern von PressFile gehören neben zahlreichen anderen PR-Agenturen auch Unternehmen wie Trianel, NetCologne, Handelsblatt Euroforum, Dr. Babor oder Ziehl-Abegg.

KI ist keine Bedrohung, sondern eine Chance

Experience (Erfahrung), Expertise (Fachwissen), Authoritativeness (Autorität) und Trustworthiness (Vertrauenswürdigkeit), kurz EEAT, sind heute die Schlüsselfaktoren, wenn es um die Auffindbarkeit von Unternehmen im Internet geht. „KI ist für uns deswegen keine Bedrohung, im Gegenteil: Unternehmen sind heute mehr denn je darauf angewiesen, dass ihre Inhalte sauber, verständlich und spannend erzählt werden. Vor allem aber auch, dass sie auf relevanten und vertrauenswürdigen Plattformen kommuniziert werden“, umreißt Monika Nyendick, Mitarbeiterin der ersten Stunde und seit 2018 ebenfalls Geschäftsführerin von Press’n’Relations, die Herausforderung. „Genau das ist aber seit 25 Jahren ein Kernkompetenz von Press’n’Relations: Es geht nicht nur ums Schreiben von guten Texten. Es geht um die strategische Beratung, funktionierende Netzwerke und um den ,Puls‘ dahinter: Wir müssen nicht schreien, um gehört zu werden, weil wir unsere Gesprächspartnerinnen und -partner kennen, lebendige Beziehungen aufbauen und pflegen und nur jeweils relevante Themen und Inhalte liefern“, so Monika Nyendick weiter. Dass dieser Anspruch nicht aus der Luft gegriffen, sondern begründet ist, zeigt die Tatsache, dass Press’n’Relations heute selbst von der KI als Plattform mit hohem EEAT-Wert eingestuft wird: Die Website, auf der die gesamte Arbeit der Agentur seit 2001 archiviert ist, verzeichnete bis vor Kurzem nur zwei- bis dreistellige Besucherzahlen täglich. Heute sind es zwischen 1.500 und 3.000 Zugriffe, und zwar nicht generell auf die Homepage, sondern gezielt auf einzelne Inhalte und Dateien pro Tag. „Damit sind wir zu einer relevanten Quelle für die Inhalte unserer Kunden geworden. Auch das zeigt, wohin die Reise gehen wird“, so Monika Nyendick.

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Press’n’Relations GmbH

Frau Monika Nyendick

Magirus-Deutz-Straße 14

89077 Ulm

Deutschland

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email : mny@press-n-relations.de

Presse- und Medienarbeit für den technologieorientierten Mittelstand – das ist das Spezialgebiet der 2001 in Ulm gegründeten Press’n’Relations GmbH. Fundiertes Fachwissen bringt das 17-köpfige Team besonders für die Bereiche Digitalisierung, Energie, Hotel/Gastro-Ausrüster, Gebäudetechnik & -automatisierung sowie im Bereich Mobilität & Logistik mit. Mit Standorten in Ulm, München, Wien und Berlin sowie Partnern in USA, England, Frankreich und den osteuropäischen Ländern bietet Press’n’Relations auch international eine ganzheitliche PR-Betreuung. Zu den mehr als 70 Kunden gehören unter anderem Unternehmen WatchGuard, SEB Professional, Nilfisk, der edna Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation oder die Kraftwerk Software Gruppe.

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