  • beegy HEMS erfolgreich EEBus-zertifiziert

    Interoperables Energiemanagement gemäß §14a EnWG

    BildDie beegy GmbH, ein Unternehmen der MVV Energie AG, hat für ihr eigenentwickeltes Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) jetzt die offizielle Zertifizierung der EEBUS Initiative e.V. erhalten. Die Zertifizierung wurde im Living Lab Cologne, der offiziellen Testumgebung des Vereins, in enger Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner enqs durchgeführt. enqs unterstützte beegy dabei während des gesamten Zertifizierungsprozesses mit technischer Expertise, Testunterstützung und Implementierungsbegleitung. Das beegy HEMS erfüllt damit alle Anforderungen an ein interoperables Energiemanagement sowie die regulatorischen Anforderungen gemäß §14a EnWG und §9 EEG.

    Als White-Label-Lösung bietet das beegy HEMS Energieversorgern und Installationsunternehmen die Möglichkeit, ihren Kundinnen und Kunden im Prosumer-Segment gesetzeskonforme netz- und marktdienliche Funktionalitäten bereitzustellen – ohne eigenen Entwicklungsaufwand. Das System empfängt Netzsignale über das Smart-Meter-Gateway per CLS-Schnittstelle und leitet diese herstel-lerübergreifend an Wallboxen, Wärmepumpen und PV-Wechselrichter weiter. Jeder Steuerbefehl und jede Systemantwort wird auditfest dokumentiert. Die Steuerungslogik läuft vollständig lokal und ist damit unabhängig von einer kontinuierlichen Internetverbindung. Dies gewährleistet eine hohe Versorgungssicherheit und Systemstabilität auch in Netzsituationen mit kurzzeitig unterbrochenem Datenzugang.

    EEBUS ist ein offener, herstellerübergreifender Kommunikationsstandard, der energiebezogene Geräte – Wärmepumpen, Wallboxen, PV-Anlagen und Batteriespeicher – über ein gemeinsames Protokoll verbindet und koordiniert. Die Zertifizierung bestätigt, dass das beegy HEMS zentrale Anwendungsfälle wie zum Beispiel die Begrenzung der Leistungsaufnahme (Limitation of Power Consumption, LPC) zuverlässig unterstützt. Das System wird damit in die offizielle Geräteliste der EEBUS Initiative e.V. aufgenommen.

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    beegy steht für „better energy“ und ist ein Unternehmen der MVV Energie AG. Der Produkt- und Serviceanbieter von intelligenten, herstellerunabhängigen Systemen für Photovoltaik, Elektromobilität und Wärme-technologie beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende. Ein Fokus liegt dabei auf dem beegy HEMS (Heim-Energie-Management-System). Sowohl die Hardware- als auch die Softwarekomponenten dieser Lösung sind eigenentwickelt und von den eigenen Installateuren auf ihre Praxistauglichkeit hin optimiert. Sie bieten herstelleroffene Anbindungsmöglichkeiten von Wechselrichtern, Batteriespeichern, Wärmepumpen oder Ladestationen. Zielgruppen sind Stadtwerke, Installationsunternehmen sowie der Großhandel. Energieversorger und Installationsunternehmen können das System als White-Label-Lösung unter ihrem eigenen Markennamen anbieten. Darüber hinaus unterstützt beegy seine Partner optional über die gesamte Prozesskette vom Vertrieb über die Planung bis hin zu Betrieb und Überwachung. Über ein physisches HEMS, das die unterschiedlichen Komponenten über ein lokales Subnetz verbindet, sowie eine abgesicherte Anbindung an die beegy-Cloud, gewährleistet das System hohe IT-Sicherheit und Datenintegrität. Neben der MVV setzen weitere Akteure wie die Stadtwerke Kiel oder die Energieversorgung Offenbach auf die intelligenten Energie- und Wärmelösungen, die bereits mehr als 3.000-mal installiert wurden.

    Pressekontakt:

    beegy GmbH
    Frau Sophia Tutino
    Katharina-Paulus-Straße 6B
    65824 Schwalbach am Taunus

    fon ..: +49 621 40 188 188
    email : PR@beegy.com


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