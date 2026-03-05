Stromversorgung Greding und Stadtwerke Hemau setzen auf kraftwerk.Plattform

Die Stromversorgung Greding und die Stadtwerke Hemau stellen ihre IT-Systeme im Rahmen eines gemeinsamen Projekts auf die Plattform der kraftwerk Software Gruppe um.

Beide kommunalen Energieversorger nutzen bisher die Branchenlösung WinEV der kraftwerk-Tochter iS Software und wechseln nun auf die umfassende, zukunftsfähige Lösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central. Thomas Mendl, Geschäftsleiter der Stromversorgung Greding, erläutert die Gründe für den Wechsel: „Wir nutzen die gemeinsame Umstellung als Chance, unsere IT- und Geschäftsprozesse grundlegend zu modernisieren und auf eine integrierte Plattform zu überführen. Damit schaffen wir die Grundlage für weitere Digitalisierungsschritte und sind für die Anforderungen der Zukunft gut aufgestellt.“

Auch die Stadtwerke Hemau versprechen sich von der Migration eine deutliche Vereinfachung ihrer Abläufe. „Als kommunaler Eigenbetrieb brauchen wir eine leistungsfähige Lösung, die gleichzeitig effizient zu betreiben ist. Die kraftwerk.Plattform bietet uns genau das – einschließlich moderner und sicherer Cloud-Infrastruktur sowie der Perspektive auf KI-gestützte Funktionen über Microsoft Copilot“, so Thomas Mehring, Werkleiter der Stadtwerke Hemau.

„Projekte wie dieses zeigen, dass unsere Plattform gerade für kleinere und mittlere Versorger einen echten Mehrwert bietet“, so Mike Horne, Geschäftsführer von iS Software/kraftwerk. „Die gemeinsame Einführung bei zwei Unternehmen, die sich in Größe und Struktur ähneln, ermöglicht es uns, Synergien im Projekt gezielt zu nutzen und den Aufwand für beide Seiten zu reduzieren. Gleichzeitig erhalten die Stromversorgung Greding und die Stadtwerke Hemau jeweils eine Lösung, die ideal zu ihren Prozessen passt.“

Die Beauftragung des Projekts erfolgte im Februar 2026, der offizielle Projektstart ist für April 2026 vorgesehen. Am 5. März 2026 fand zudem bereits ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin mit Vertretern aller Projektbeteiligten statt, um die Weichen für die anstehende Umsetzung zu stellen. Der Start des Echtbetriebs ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Über die Stromversorgung Greding und die Stadtwerke Hemau

Die Stromversorgung Greding ist ein Nebenbetrieb der Raiffeisenbank Altmühl-Jura und versorgt rund 1.900 Abnehmer im Kernort der mittelfränkischen Stadt Greding im Landkreis Roth mit Strom. Die Ursprünge der Gredinger Stromversorgung reichen bis ins Jahr 1899 zurück, als die damalige Raiffeisenbank mithilfe von Wasserkraft in der Achmühle die erste Stromerzeugung aufbaute – damit ist die Raiffeisenbank Altmühl-Jura die einzige Genossenschaftsbank in Bayern, die zugleich als Stromnetzbetreiber tätig ist.

Die Stadtwerke Hemau sind ein Eigenbetrieb der über 700 Jahre alten Stadt Hemau im Oberpfälzer Landkreis Regensburg, die rund 9.400 Einwohner zählt. Seit der Gründung im Jahr 1921 versorgen die Stadtwerke die Kommune mit Strom und Wasser. Darüber hinaus betreiben sie ein Hackschnitzel-Heizkraftwerk, das öffentliche Gebäude und Privathaushalte mit Nahwärme beliefert, und bauen das kommunale Wärmenetz kontinuierlich aus.

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Die Unternehmensgruppe kraftwerk Software mit Sitz in Halle (Saale) besteht aus sechs innovativen Technologieunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft und betreut mit über 350 Spezialisten europaweit mehr als 500 Kunden und 200 Ladestromanbieter. Unter dem gemeinsamen Dach haben sich die Unternehmen msu solutions, iS Software, eins+null, signion, S&P Solutions und m8mit zusammengeschlossen. Gemeinsam decken sie die gesamte kaufmännische Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, ergänzt um die Prozesse des strategischen und operativen Asset Managements, umfassend über alle Marktrollen ab.

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