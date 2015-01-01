  • Die ersten Wasserversorger wechseln zur kraftwerk.Plattform

    Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd setzt auf Zukunftsfähigkeit

    BildMit dem Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd löst nun auch einer der ersten Wasserversorger seine bisherige Branchensoftware auf Basis von WinEV mit der neuen kraftwerk.Plattform ab. „Unser Ziel war es, uns in Sachen IT zukunftsfähig aufzustellen und damit vor allem auch schnell zu starten“, erläutert Stephan Brenninger, kaufmännischer Geschäftsleiter des Zweckverbands, die Ziele. Deswegen hatte der Wasserversorger im Jahr 2025 einen Sondierungsprozess gestartet und dabei alle relevanten Anbieter von Branchenlösungen für die Wasserwirtschaft mit Hilfe einer Bewertungsmatrix genau unter die Lupe genommen. „Für kraftwerk sprach am Ende das stimmige Gesamtpaket aus Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Abdeckung der wasserspezifischen Anforderungen. Vor allem aber auch, dass alles aus einer Hand kommt und die Datenflüsse künftig schnittstellenfrei und integriert laufen“, begründet Stephan Brenninger die Entscheidung. So wird die Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd künftig alle Anwendungen einsetzen, von der Abrechnung für Wasser inklusive Kundenportal über das integrierte Finanz- und Rechnungswesen sowie Materialwirtschaft, Lagerverwaltung, Bestellwesen und Faktura bis zu den technischen Services.

    Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd ist ein kommunaler Zusammenschluss, der die sichere und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung für die Mitgliedsgemeinden im südlichen Landkreis Freising sowie für Haimhausen (Landkreis Dachau) und Teile von Oberding (Landkreis Erding) organisiert. Mir 50 Mitarbeitenden versorgt er rund 70.000 Menschen über ein 700 Kilometer langes Leitungsnetz und insgesamt mehr als 15.500 Verbrauchsstellen mit Trinkwasser.

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    Kraftwerk Software Holding GmbH
    Herr Stefan Lallecke
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    email : Stefan.Lallecke@kraftwerk.io

    Die Unternehmensgruppe Kraftwerk Software mit Sitz in Halle (Saale) besteht aus sechs innovativen Technologieunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft und betreut mit über 350 Spezialisten europaweit mehr als 500 Kunden und 200 Ladestromanbieter. Unter dem gemeinsamen Dach haben sich die Unternehmen msu solutions, iS Software, eins+null, signion, S&P Solutions und m8mit zusammengeschlossen. Gemeinsam decken sie die gesamte kaufmännische Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, ergänzt um die Prozesse des strategischen und operativen Asset Managements, umfassend über alle Marktrollen ab.

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