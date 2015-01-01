Aus ASS wird kraftwerk.Operations: Prozess-Know-how der großen VNB jetzt auch für kleine und mittlere EVU

Operativer Netzbetrieb und Mobile Workforce Empowerment

Der größte Anwender wickelt jährlich mehr als 20 Millionen Aufträge im operativen Netz- und Anlagenbetrieb auf Basis von kraftwerk.Operations ab. Nun tauft die kraftwerk Software-Tochter S&P ihre hochskalierbare Plattform mit einem neuen Markennamen und öffnet sie zugleich auch für kleine und mittlere Versorgungsunternehmen mit deutlich geringeren Auftragsvolumina. Dabei profitiert diese Zielgruppe von den hohen Ansprüchen der großen Netzbetreiber an Integrationsfähigkeit, IT-Sicherheit, Compliance und Verfügbarkeit. Gleichzeitig sorgen standardisierte Prozesse auf Basis vielfältiger Projekterfahrungen für einen überschaubaren Aufwand bei Einführung und Betrieb der Lösung. Als erster Prozess wurde die Zählerablesung bei der EVI Energieversorgung Hildesheim implementiert. Auch Montageprozesse sind bereits umgesetzt und operativ im Einsatz, weitere Prozesse, wie die Sperrung, sind in Vorbereitung. Auf Basis der Enterprise-Lösung können zudem jederzeit flexibel weitere Abläufe implementiert werden, ohne dass dafür andere Software-Lösungen notwendig wären.

Der kraftwerk.Operations.Hub dient als zentrale Datendrehscheibe. Hier fließen die auftragsrelevanten Daten aus unterschiedlichen Systemen wie dem ERP oder dem GIS zusammen und können so für die Auftragsplanung herangezogen werden. Dabei werden zeitliche Verfügbarkeiten, passende Qualifikationen und Anfahrtsstrecken berücksichtigt sowie die Materialbedarfe ermittelt. Auch Dienstleister können direkt eingebunden werden.

Alle auftragsrelevanten Informationen werden an den mobilen kraftwerk.Operations.Copilot übermittelt. Dort stehen Daten und Prozesse den Mitarbeitern im Außeneinsatz direkt auf Smartphone, Tablet oder Notebook und auf allen gängigen Betriebssystemen zur Verfügung. Damit ist es möglich, sofort alle Mitarbeiter mobil zu digitalisieren, ohne neue Geräte anschaffen zu müssen. Über die separierte, verschlüsselte Datenhaltung können auch Bring-your-own-Device-Strategien umgesetzt werden. Auf diese Weise werden die Prozesse im operativen Infrastrukturbetrieb konsequent bis zum Einsatzort digitalisiert.

Je nach Prozess werden die Mitarbeiter bei allen Arbeitsschritten unterstützt. Im Falle der Zählerablesung muss der Ableser vor Ort beispielsweise lediglich den Auftrag öffnen und den Zähler mit seinem mobilen Endgerät fotografieren. Aus den Dokumentationsfotos werden die Messwerte automatisch ausgelesen und die Zählernummer erfasst. Das Foto wird direkt im Auftrag abgelegt und steht so später bei Nachfragen oder Reklamationen als Nachweis zur Verfügung. Der Auftrag selbst wird anschließend mit dem ERP-System synchronisiert, sobald das mobile Endgerät eine Internet-Verbindung hat. Ist der Empfang etwa im Keller schlecht, werden alle Daten bis dahin verschlüsselt auf dem mobilen Gerät zwischengespeichert.

Die Unternehmensgruppe Kraftwerk Software mit Sitz in Halle (Saale) besteht aus sechs innovativen Technologieunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft und betreut mit über 350 Spezialisten europaweit mehr als 500 Kunden und 200 Ladestromanbieter. Unter dem gemeinsamen Dach haben sich die Unternehmen msu solutions, iS Software, eins+null, signion, S&P Solutions und m8mit zusammengeschlossen. Gemeinsam decken sie die gesamte kaufmännische Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, ergänzt um die Prozesse des strategischen und operativen Asset Managements, umfassend über alle Marktrollen ab.

