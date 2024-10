Richtungswechsel bei Amazon: Änderungen im Vendor-Programm betreffen kleine und mittlere Händler

Amazon beendet für viele kleine bis mittelgroße Händler das Vendor-Programm. Was können Händler jetzt tun?

Kirchgellersen, 08. Oktober 2024 – In einer überraschenden Ankündigung hat der Internet-Handelsriese Amazon bekannt gegeben, im November 2024 eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Dies betrifft direkt das Vendor-Programm des Unternehmens. Insbesondere werden Lieferanten mit einem Jahresumsatz von unter 2-5 Millionen Euro in der EU oder 5-10 Millionen Dollar in den USA betroffen sein, da das Unternehmen seinen Fokus auf größere Anbieter verlagert. Die betroffenen Händler haben nun die Aufgabe, ihren Betrieb auf das Seller Central-Programm umzustellen. Dieses erfordert mehr Eigenverantwortung in Bereichen wie Logistik, Preisgestaltung und Kundendienst und gibt gleichzeitig die Chance, die eigene Verkaufsstrategie auf dem Marktplatz neu auszurichten.

Strategische Neuausrichtung

Diese Änderung ist Teil einer größeren strategischen Umstrukturierung innerhalb von Amazon. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Ressourcen effizienter zu nutzen und sich auf größere Lieferanten zu konzentrieren. Mit Blick auf das Vendor-Programm bedeutet dies, dass kleinere und mittlere Händler in mehr Bereichen selbständig agieren müssen.

Auswirkungen für Händler

Mit der Umstellung auf das Seller Central-Programm ergeben sich sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Händler. Sie müssen nicht nur ihre bisherigen Prozesse anpassen, sondern auch mehr Verantwortung für Logistik und Kundenservice übernehmen. Gleichzeitig eröffnet sich die Möglichkeit, ihre Verkaufsstrategien auf dem Marktplatz neu zu gestalten und so ihre Position gegenüber der Konkurrenz zu stärken. Die für November 2024 geplante Umstellung betrifft weit über die Händler hinaus auch die Kunden des Unternehmens. Sie können jedoch davon ausgehen, dass Amazon alles daran setzen wird, den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten und die Qualität des Service, den sie gewohnt sind, beizubehalten. In seiner Rolle als Helfer für Händler wird Subke Fulfillment unterstützend zur Seite stehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Auftragsabwicklung für Händler in den Bereichen D2C, B2B, pre-FBA, FBM und dem Vendor-Programm. Mit seiner Expertise kann es Händler dabei unterstützen, sich auf die bevorstehenden Änderungen einzustellen und ihre Betriebsabläufe entsprechend anzupassen.

