Die E-Mobilität wird sich durchsetzen

Die Anfänge der Elektro-Autos lassen sich auf das Jahr 1888 datieren. Heute steigt die Zahl der Elektrofahrzeuge an.

Der deutsche Unternehmer und Erfinder Andreas Flocken hat in Coburg wohl das erste vierrädrige Elektro-Auto der Welt entwickelt. Die Reichweite war mit rund 40 Kilometer aber noch mehr als bescheiden und so kam es nie zur Serienherstellung. In der Jetztzeit sorgen immer bessere Batterien, hergestellt mithilfe der Batteriemetalle wie etwa Lithium, Kobalt oder Nickel für immer größere Reichweiten. In den vergangenen Monaten hat sich besonders der chinesische Automarkt stark weiterentwickelt und so haben diverse Hersteller dort neue Verkaufsrekorde erzielt.

Die Akzeptanz von Elektroautos steigt weltweit, nicht nur in China an. So konnte einer der chinesischen Schwergewichte der Branche im September mehr als 400.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge verkaufen. Laut Schätzungen soll weltweit bis 2025 mindestens jeder fünfte Neuwagen in Europa ein Elektrofahrzeug sein. Dazu wird eine große Menge neuer, erschwinglicher Fahrzeuge beitragen. Autohersteller sind ab 2025 auf verschärfte CO2-Flottengrenzwerte gebunden und die Erreichung dieser Werte ist in greifbarer Nähe. Dies auch wenn der Verkauf von Elektrofahrzeugen in Deutschland derzeit eher schleppend vorangeht.

Um die von der EU vorgegebene CO2-Reduktion zu erreichen, werden noch einige Autobauer auf die Produktion von Hybridautos angewiesen sein. Den größten Beitrag zu weniger CO2-Emissionen leisten jedoch die reinen Elektroautos. Ziel der EU ist es nach wie vor bis 2035 nur noch emissionsfreie Autos herzustellen. Die Elektromobilität kommt nur dank der Batterierohstoffe voran.

Diese besitzt Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – in Manitoba und Ontario (Nickel, Kupfer, Platin). Das Hauptprojekt ist das Chrome-Puddy-Projekt in Ontario mit einer Größe von 1.450 Hektar.

Um Lithium kümmert sich Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ -, und zwar in Nevada dank eines bereits fortgeschrittenen Lithiumprojektes. Die Pilotanlage produziert Lithiumkarbonat mit einer Reinheit von 99,5 Prozent, also in Batteriequalität.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium und Green Bridge Metals.

