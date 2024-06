Interesse an E-Mobilität wächst, damit der Lithiumbedarf

Ab 2030 drohen weltweite Engpässe am Lithiummarkt.

Aufgrund der Energiewende explodiert die Nachfrage. Ein Argument gegen ein E-Fahrzeug war oft die Zahl der Ladestationen. Aber auch diese werden immer mehr. Hierzulande müssen nun große Tankstellenunternehmen zusätzlich zu Benzin und Diesel auch Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von mindestens 150 Kilowatt an den Tankstellen anbieten. Dadurch sollen zirka 8.000 neue Schnellladepunkte für die E-Auto-Fahrer bereitstehen. Dies wird die flächendeckende Versorgung und damit auch die Akzeptanz in die Elektromobilität stärken.

Zu den wichtigen Bestandteilen der Lithium-Ionen-Batterien zählen Lithium und auch Kobalt. Und diese Batterien sind nicht nur in E-Fahrzeugen, sondern auch in Windrädern, Wasserstofftechnologien, Solaranlagen und vielen tragbaren Geräten verbaut. Laut Experten kann die Gewinnung von Kupfer, Lithium, Kobalt, Nickel und seltenen Erden mit der Entwicklung, damit der Nachfrage nicht mithalten. Besonders betroffen ist dabei das Lithium, auch das weiße Gold genannt. Daher wird auch am Thema Recycling gearbeitet.

Jedenfalls wird auch das Angebot an Elektroautos immer besser und breiter. Jede Preisklasse ist vertreten. Die Automobilbranche erkennt durch Untersuchungen, wie die Elektroauto-Kundschaft denkt und passt sich an. Grundsätzlich gibt es heute vier Typen von Elektroautokäufern. Es existieren die statusbewussten Konservativen, bei denen Leistung und Tradition zählt und die progressiven E-Autofahrer, denen mehr die Technik gefällt. Daneben gibt es noch die sparsamen Pragmatiker, für die das E-Auto mehr Mittel zum Zweck ist und die Öko-Techies, denen Technik und Ökologie gefällt. Unumstritten ist, dass der Lithiumbedarf wachsen wird, da sollten Unternehmen mit Lithium auf das richtige Pferd setzen.

Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – verfügt in Nevada über das vielversprechende Clayton Valley-Lithiumprojekt, dieses ist zu 100 Prozent im Alleinbesitz. Die Machbarkeitsstudie (NI 43-101) für dieses Projekt ist sehr positiv ausgefallen.

Targa Exploration – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/targa-exploration-corp/ – besitzt Lithiumprojekte in den Provinzen Quebec, Ontario, Manitoba und Saskatchewan. Dazu kommt noch ein Gold-Silber-Projekt im Yukon.

