Förderung der E-Mobilität

Viele Länder fördern die E-Mobilität. Diese braucht Rohstoffe wie Lithium.

Hierzulande ist die Kaufprämie für E-Autos Vergangenheit. Jedoch gleichen viele Hersteller dies mit satten Rabatten aus. In Frankreich wird noch ein Umweltbonus gezahlt, allerdings nicht für Fahrzeuge aus chinesischer Produktion. In Europa hergestellte E-Autos sollen also vorrangig gefördert werden. Und es gibt in Frankreich ein günstiges E-Auto-Leasing für Bürger mit kleinem Einkommen. Auch Italien hat Menschen mit geringem Jahreseinkommen im Blick. Finanzielle Anreize sollen den Umstieg von mindestens 20 Jahre alten Autos auf Elektroautos leichter machen. Bis zu 13.750 Euro winken hier. In Spanien liegt die Zahl der Elektroautos unter dem EU-Durchschnitt. Zuschüsse beim Verkauf von E-Fahrzeugen und Abwrackprämien sollen helfen. Allerdings muss Spanien noch einiges für sein schwaches Ladenetz tun. Kaufprämien und Steuererleichterungen existieren in den Niederlanden.

In Thailand können Unternehmer mit Lkw- und Busflotten auf Subventionen zurückgreifen, wenn sie auf rein elektrische Antriebe umstellen. Auch Produzenten von Elektroauto-Batteriezellen werden gefördert. Thailand ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht in Südostasien und die Regierung unterstützt den boomenden einheimischen Elektroautosektor. Neben Thailand streben auch die USA nach mehr Unabhängigkeit von China. Bis 2030 soll, so die Biden-Regierung, jeder zweite neue Pkw ein Elektroauto sein. Auch China, das Land, aus dem die meisten Batterie-Rohstoffe kommen, will mit milliardenschweren Förderungen den E-Automarkt ankurbeln. Zu den Ländern, die keine Förderung mehr anbieten, gehören etwa Schweden, Großbritannien oder die Schweiz. So oder so, die Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten und damit rücken Unternehmen, die das notwendige Lithium für die Akkus besitzen, bei Anlegern in den Fokus. So etwa Century Lithium oder Targa Exploration.

