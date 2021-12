Warum vor allem kleine und mittlere Unternehmen Instagram nutzen sollten

Am Puls der Zeit zu sein, ist für Unternehmen, die regelmäßig neue Kunden benötigen, besonders wichtig. Die explosive Entwicklung im Social Media Bereich macht das nicht gerade einfacher.

Schindellegi, 01.12.2021 – Die neue Waffe für Unternehmens Marketing – Instagram

Obwohl mehr als 1 Milliarde Nutzer weltweit existieren und 90% davon auf Instagram mindestens einem Unternehmen folgen, nutzen kleine und mittlere Unternehmen (KUMs) diese attraktive Marketingplattform immer noch viel zu wenig.

Warum ist das so? Es liegt wohl daran, dass viele KUMs zu große Hürden darin befürchten, professionelle Hochglanzbilder zu produzieren, Texte zu schreiben oder den tatsächlichen Erfolgswert von Instagram noch gar nicht erkannt haben. Oftmals werden enge zeitliche Kapazitäten vorgeschoben, verbunden mit der Frage „was es bitte bringen soll, regelmäßig Bilder zu posten, die die Welt doch sowieso nicht interessiert“.

Instagram, die unterschätzte Plattform

Wer so denkt, verzichtet irrtümlich darauf von der am meist wachsenden Social Media Plattform zu profitieren. Gerade KMUs können sehr viel Wert generieren, da der Prozess sehr kurz ist und es gleichzeitig sehr schnell zum Kaufabschluss kommt – wenig Aufwand, hoher Ertrag. Einzelunternehmer oder kleine Teams verfügen über wenig Ressourcen, so dass der Einsatz von Instagram enorm dabei helfen kann, direkt Produkte zu verkaufen oder bekannter zu werden.

Besonders eignet sich Instagram für Unternehmen die Produkte in den Bereichen Food, Kosmetik, Kleidung usw. verkaufen und vertreiben, aber grundsätzlich kann jedes Unternehmen und jedes Produkt erfolgreich sein, wenn man denn weiß, was seine Zielgruppe anspricht und was neue Kunden erwarten. Gerade Onlineshops, auf deren Rubriken oder individuelle Produkte per Instagram-Link weitergeleitet werden kann, explodieren in den vergangenen Jahren durch stetig steigende Verkaufszahlen.

Herausforderungen für Unternehmen auf Instagram

Zeigen Sie Ihre Produkte oder sich selbst in einer authentischen und persönlichen Form. Interagieren Sie mit Ihren Followern durch Kommentieren, Umfragen etc., finden Sie Spezielle Herausforderungen für Unternehmen. Ihre Follower wollen Teil Ihres Business sein, sie wollen Teil Ihres täglichen Doings sein. Identifikation und Nähe durch die persönliche Note. Sie stehen hinter Ihren Produkten und Ihre neuen Kunden spüren das. Ihre Zielgruppe will sich nichts vorgaukeln lassen, sie hat sich bewusst für Sie und/oder Ihr Produkt entschieden bevor sie zum Follower wurden.

Gutes Marketing auf Instagram funktioniert am besten wenn man die drei klassischen Kanäle sinnvoll im Zusammenspiel nutzt: Feed, Story und IGTV. Beim Feed sollte man darauf achten, dass die geposteten Bilder von guter Qualität sind, die Texte nicht zu lang, aber doch aussagekräftig und prägnant. Die Bilder oder Videos in der Story müssen nicht perfekt sein, können mal auch, mit dem Smartphone aufgenommen, leicht verwackelt sein.

Mit zahlreichen Story-Features kann man den ein oder anderen Makel aushebeln bzw. wenn es gut gemacht ist, kann gerade das Unperfekte sympathisch und anziehend wirken und neue Kunden ansprechen. Mit IGTV können auch längere Videos dargestellt werden und Erklärvideos, Statements oder geeigneten Produktvideos an die Community kommuniziert werden. Die Kunst ist es nun, in ausgewogener Art und Weise diese drei Kanäle zu bespielen.

Fanslave kommt genau hier ins Spiel, um an diesem Schritt zu unterstützen. Denn gerade am Anfang benötigen Sie den Push um schnellstmöglich eine große Reichweite zu erlangen. Sie benötigen Follower, durch die wiederum neue Follower aufmerksam werden. Mit Fanslave können Sie schnell und einfach Ihren Instagram-Account bewerben und mehr Besucher erhalten, die dann zu Follower werden. Dabei können Sie zielgerichtet (Land, Sprache, Alter & Geschlecht) oder ohne Zielgruppe werben. Die professionelle Unterstützung durch Fanslave unterstützt Sie im Hintergrund und Ihre Community wird automatisch wachsen. Treten Sie jetzt schnellstmöglich mit Fanslave auf das Gaspedal – ansonsten machen es andere.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

Pressekontakt:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Hannover: Leibniz Kolleg 2.0 – The Next Generation Im Live-Online-Kurs von zuhause Übersetzer (m/w/d) werden: Web-Infoabend am 8. Dezember 2021