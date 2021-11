Warum vor allem kleine Unternehmen eine wirksame Online-PR Strategie brauchen

Das World Wide Web ist längst zu einem essentiellen Teil des Lebens geworden, auch des wirtschaftlichen Lebens. Kunden findet man online. Die Online-PR ist daher von größter Bedeutung.

Forst, 17.11.2021 – Online-PR als Schlüssel: So pushen Sie ihr Unternehmen

Das Internet hat sich zu dem wichtigsten Kanal für moderne Kommunikation entwickelt. Dazu gehört inzwischen auch völlig selbstverständlich die Kommunikation und Verkaufsanbahnung mit Kunden und Interessenten. Gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen spielt Public Relations im Internet daher eine Hauptrolle, wenn es um langfristigen Erfolg geht. Doch wie können die Unternehmen von der Online-PR profitieren und warum und wann ist diese so viel wirkungsvoller als herkömmliche Werbung? Experten der Branche haben Antworten, die im Folgenden zusammengefasst sind.

Wo liegt der Wert von Online-PR?

Bei Public Relations im Internet handelt es sich um eine gezielte Maßnahme, die sich rund um die Tatsache dreht, wie sich Unternehmen im Internet positionieren und präsentieren. Wichtigster Bestandteil dabei ist die PR – also die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie umfasst viele verschiedene Werkzeuge der bewussten Kommunikation. Public Relations im Internet soll die klassische PR nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Der große Wert in der PR im World Wide Web liegt vor allem in der Stärkung und dem Aufbau einer Brand Identity. Diese kann nach außen kommuniziert werden – in der Regel sind alle wichtigen Zielgruppen online aktiv. Außerdem kann sich ein Unternehmen im Internet nahbar präsentieren und eigenen Communitys aufbauen. Eine hohe Sichtbarkeit und Relevanz ist eines der großen Ziele, welche durch Public Relations im Internet erreicht werden können.

Public Relations im Internet für kleine und mittlere Unternehmen

Besonders wertvoll ist die Online-PR für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – und dafür gibt es auch gute Gründe. Problem dieser KMU sind häufig eine kleine Reichweite und eine geringe Sichtbarkeit im Internet. Auch die interne Infrastruktur ist deutlich geringer, als bei großen Unternehmen. Da trifft es sich gut, dass durch Online Marketing und Online-PR mit vergleichsweise geringen Mitteln eine gute Sichtbarkeit für KMU geschaffen werden kann. Auch Social-Media-Kanäle spielen dabei eine Rolle.

Letztlich sollten Unternehmen bei Suchen im Internet gefunden werden und durch hohe Präsenz im Netz einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. So kann dauerhafter Erfolg garantiert werden. Dabei hängt die Online-PR auch eng mit der Suchmaschinenoptimierung (SEO) zusammen. Die beiden Bereiche sollten Hand in Hand gehen, so verstärken sich beide Bereiche in ihrer Wirkung.

Maßnahmen für sichtbaren und schnellen Erfolg

Wegen der Schnelllebigkeit der heutigen Welt ist die Public Relations im Internet deutlich effektiver, als klassische Werbung. Es gibt viele Maßnahmen, mit denen schnell ein sichtbarer Erfolg realisiert werden kann. Zu diesen zählen das Social Media Marketing, das Video Marketing, Online Pressemitteilungen, ein Bewertungsmanagement und auf jeden Fall auch Content Marketing sowie einen gut gepflegten und regelmäßig aktualisierten Corporate Blog für das Unternehmen.

