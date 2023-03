Cognigy ist Partner im AWS Independent Software Vendor (ISV) Programm

Cognigy wurde von AWS für seine Conversational AI-Kompetenz zertifiziert und gehört zu den ersten Conversational AI-Anbietern, die in das Vertriebsprogramm für AWS Partner aufgenommen wurde.

Cognigy, ein führender Anbieter von Conversational AI, wurde von Amazon Web Services (AWS) in das AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate-Programm aufgenommen. Cognigy.AI ist damit Teil des Vertriebsprogramms für AWS-Partner, die Softwarelösungen anbieten, die auf AWS laufen oder in AWS integriert sind. Die Aufnahme von Cognigy in das AWS ISV Accelerate Program ermöglicht es dem Unternehmen, enger mit AWS zusammenzuarbeiten, um AWS-Kunden mit den kombinierten Lösungen von AWS und Cognigy bessere Ergebnisse zu liefern.

_“Die Aufnahme in das AWS ISV Accelerate-Programm und die Auszeichnungen unserer Conversational AI-Kompetenz durch AWS bestätigen unsere Leistungsfähigkeit und den großen Mehrwert unserer kombinierten Lösungen zur Transformation des Kundenservice“,_ erklärt Hardy Myers, SVP Business Development and Strategy von Cognigy. _“Wir freuen uns, dass sich unsere Beziehung zu AWS weiter vertieft, und sind bereit, gemeinsam mit AWS die nächste Generation von KI-gestützten Kundenservicelösungen bereitzustellen.“_

Cognigy ist ein offizieller Partner von Amazon und einer der ersten, die von AWS in der Conversational AI-Kompetenz zertifiziert wurden. Durch das AWS ISV Accelerate-Programm arbeiten Cognigy und AWS fortan noch enger vertrieblich zusammen. Cognigys leistungsstarke Enterprise Conversational AI-Plattform integriert mit den AWS-Lösungen und bietet Kunden die Möglichkeit, eine Vielzahl von AWS Services mitzubenutzen: einschließlich Amazon Connect, Amazon Lex, Amazon Polly und Amazon Transcribe. Der Low-Code-Flow-Builder von Cognigy und seine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Integrationen ermöglichen eine erheblich schnellere Wertschöpfung. Unternehmen können dadurch ständig verfügbare, personalisierte und skalierbare Serviceerlebnisse sowohl über Sprache als auch über Chat in über 100 Sprachen bereitstellen.

Über Cognigy

Cognigy, ein Marktführer im Bereich Conversational AI, unterstützt Contact Center von Unternehmen KI-basiert dabei, die Kundenerwartungen zu übertreffen, die Zufriedenheit der Agenten zu verbessern und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Cognigy.AI-Plattform ermöglicht Kundenservice der nächsten Generation mit einer Lösungs-Suite bestehend aus Conversational IVR, Smart Self-Service und Agent + Assist. Unternehmen können dadurch ständig verfügbare, personalisierte und skalierbare Serviceerlebnisse sowohl über Sprache als auch über Chat in über 100 Sprachen bereitstellen, die mit generativer KI erweitert werden. Zu den Kunden des Düsseldorfer KI-Anbieters gehören Bosch, Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Lufthansa, Toyota uvm. Weitere Informationen: cognigy.com

