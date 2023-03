Nord-Nord-Ost: Druckkunst aus Leipzig trifft auf Druckkunst aus Schleswig-Hostein

Am 2. April um 11 Uhr eröffnet in der Galerie Tobien in Husum die Ausstellung „Nord-Nord-Ost“.

Bis zum 17. Juni ist zeitgenössische Druckgrafik aus Leipzig und Schleswig-Holstein zu sehen.

Husum, Hamburg, Leipzig

Jeweils fünf Künstlerinnen und Künstler aus Schleswig-Holstein und Leipzig wurden eingeladen, Arbeiten für diese Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Sie wenden verschiedene Techniken an und arbeiten im urbanen oder ländlichen Umfeld.

Friedel Anderson, Karin Hilbers, Levke Leiss, Hanne Nagel und Wolfgang Werkmeister präsentieren Höhepunkte der zeitgenössischen Radierung in Schleswig-Holstein. Patrick Fauck, Franziska Neubert, Petra Schuppenhauer, Christiane Werner und Katja Zwirnmann stehen stellvertretend für die Bandbreite Leipziger Druckgrafik – vom Holzschnitt bis zum seltenen Lichtdruck.

Leipzig, als traditionsreiche Druck- und Verlagsstadt, bietet mit der Hochschule für Grafik und Buchkunst ideale Voraussetzungen für druckgrafisch tätige Künstlerinnen und Künstler. Nirgends ist die Dichte an Akteuren und Druckwerkstätten höher. Schleswig-Holstein besitzt solch vergleichsweise günstige Bedingung für Druckgrafiker*innen nicht und trotzdem widmen sich hier viele Künstler*innen engagiert der Druckgrafik.

Hier wie dort vermischen sich Techniken, bringen neue Varianten hervor und zeigen neue Strömungen der Druckkunst auf. Das Ergebnis ist eine Ausstellung, die die hohe Qualität, den Ideenreichtum und die Wertigkeit der grafischen Kunstwerke offenlegt und feiert.

Am 3. Juni steht der „Tag der Begegnung“ ganz im Zeichen des Austausches, der Information und der Begegnung von Kunstschaffenden mit Liebhabern der Druckgrafik. Zu Gast sind dann die Vereinigung Griffelkunst e.V. aus Hamburg, der Künstler Wolfgang Werkmeister aus Bohmstedt und die Künstlerin Katja Zwirnmann vom Künstlerkollektiv Augen:falter aus Leipzig. Sie berichten von Orten, Entstehung und Vermarktung von Druckkunst diesseits und jenseits des Mainstreams.

Für den „Tag der Begnung“ ist eine Anmeldung notwendig:

mailto:info@galerie-tobien.de

Weitere Informationen zur Ausstellung erhalten Sie hier:

https://galerie-tobien.de/nord-nord-ost/

Neue Öffnungzeiten

Montag – Freitag: 10 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 15 Uhr

