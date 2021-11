JMC Software AG wird Virto Commerce Solution Partner

Die Synergie zwischen den beiden Unternehmen wird die Implementierungsprozesse für die europäischen Kunden rationalisieren. Partnerschaft ermöglicht potenziellen Kunden erstklassige Softwarelösungen.

Rotkreuz, Schweiz, 25. Oktober 2021 – Virto Commerce, ein führender Anbieter von E-Commerce-Technologien und digitalen Dienstleistungen für den B2B-Bereich, ist eine Partnerschaft mit JMC Software AG eingegangen. Dem Schweizer Marktführer für die Realisierung und den Betrieb von digitalen Plattformen. Die Partnerschaft ermöglicht potenziellen Kunden erstklassige Softwarelösungen vorzustellen und eine produktive Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien zu fördern.

Virto Commerce zeichnet Partner aus, die sich durch hervorragende Produktkenntnisse und Fachwissen bei der Bereitstellung von fortschrittlichen Konfigurations-, Anpassungs- und Implementierungsdienstleistungen einen Namen gemacht haben. JMC Softwares erstklassige Beratungserfahrung und wertvolle Expertise in der Bereitstellung von Implementierungs- und Integrationsdienstleistungen für Kunden, haben das Unternehmen zum idealen Lösungsanbieter gemacht.

«Wir freuen uns, JMC Software AG an Bord zu haben und unserem ständig wachsenden Ökosystem von Lösungsanbietern auf der ganzen Welt hinzuzufügen. Die Partnerschaft mit JMC wird helfen, die Reichweite der Virto Commerce-Plattform durch ihr Wissen und ihre Innovationen zu vergrössern und unseren Kunden zu helfen, die digitale Transformation zu rationalisieren und ihr Geschäftspotenzial freizusetzen», sagt Nikolay Sidelnikov, Business Product Owner von Virto Commerce.

«Wir haben uns auf Microsoft-basierte Technologien spezialisiert, so dass eine Partnerschaft mit Virto Commerce absolut sinnvoll war. Die ASP.NET E-Commerce-Plattform von Virto wird unseren Kunden leicht zu empfehlen sein: Es handelt sich um eine Cloud-basierte, API-gesteuerte, headless, vollständig skalierbare und kompatible Lösung, die sowohl für B2B- als auch für B2C-Kunden perfekt geeignet ist,» fügt José Lopez, Vorstandsvorsitzender der JMC Software AG, hinzu.

JMC Software AG ist ein 360° IT-Dienstleister, der seine Kunden bei allen technischen Aspekten von Geschäftsbetrieb, Hosting, Sicherheit und E-Commerce unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 1996 hat sich JMC Software AG einen Ruf als Schweizer Marktführer für die Realisierung und den Betrieb von digitalen Plattformen erarbeitet.

Virto Commerce, 2011 von Branchenexperten gegründet, ist ein führender Anbieter von digitalen B2B-Commerce-Lösungen. Als Microsoft Gold Partner betreut das Unternehmen mehr als 100 Unternehmen weltweit und verfügt über Niederlassungen in fünf Ländern, darunter in Nord- und Südamerika sowie Europa. Das Flaggschiffprodukt von Virto Commerce, die cloudbasierte, quelloffene . NET-Plattform für E-Commerce, ist die einzige B2B-First-Headless-Digital-Commerce-Lösung, die speziell für die Anpassung an, die sich ständig ändernden komplexen Szenarien im B2B-Markt entwickelt wurde.

